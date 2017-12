Big shoprizes na Ling & Sonds, Gana un Auto Nobo

Ling & Sons ta invita un I tur pa bin haci nan compras na Ling & Sons pa e dianan di fiesta y asina participa pa gana un auto FORD FIGO nobo. E auto aki ta para na Ling & Sons y pa participa pa gana e auto ta facil. Simplemente shop y ricibi ticket pa participa cu cada compra di 50 awg of mas.

Sorteo ta tuma lugar dia 30 di December. Mas bo shop, mas chens bo tin di ta e ganador di e tremendo auto aki.

Ademas di esaki tambe Ling & Sons tin su SPIN THE WHEEL CAMPAIGN unda clientenan ta ricibi sorpresa na caha pa spin the wheel I asina gana premio.

Pa tur VIP members tambe tin premio. Tur VIP ta participa pa gana premio un FREE GROCRIES hacienda nan compras na Ling & Sons.

E supermercado tin hopi specials tambe pa temporada aki cu por mira riba e facebook page di Ling & Sons. Pa tur amante di e dushi oliebollen, Ling & Sons tin oliebollen special di 10 oliebol pa 10 awg,-.

Ling & Sons ta habri tur dia di 8’or di mainta te cu 9’or di anochi. Dia 24 di December e supermercado lo ta habri di 8’or di mainta te cu 5’or y mey di atardi.

Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com or www.facebook.com/lingandsons