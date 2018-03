Big 4 ta parti premio di 10 mil florin

Diabierna, dia 9 di maart, Big 4 a conoce ganado di 10.000 florin. Rollock a pasa buska su suerte na Lucky Numbers Sasaki cumprando entre otro e numbernan 4748 cu Pick 4. Un amiga a hasi aña y e la cumpra e edad cu e amiga a laga atras y edad cu e la cumpli.

Cu Big 4 bo por gana, cu 1 florin, e suma di 5000 florin ora bo tin tur 4 number corecto. Si bo opta pa hunga Pick 3, cual ta nifica cu bo ta kies e ultimo 3 numbernan, bo por gana e suma di 700 florin cu 1 florin. Riba Pick 4 y Pick 3 bo por bet e maximo di 50 florin. Sorteo di Big 4 ta hunga tur dia. Di dialuna pa diasabra tin sorteo di 2:30PM y 9:00PM, y riba diadomingo e sorteo ta tuma luga 2:00PM. Bo por sintonisa e sorteo di Lotto via Live Streaming riba Facebook tambe. Si bo no a Like Lotto su pagina di Facebook ainda, haci esaki na: www.facebook.com/LottoCambiandoBida.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

