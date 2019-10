Biento duro ta laga mas di 550 mil persona sin coriente na New England

Biento duro manera un di un tormenta tropical a dal New England y asina ta corta coriente y percura pa cancelacion di hopi vuelonan. E tormenta aki cu ta aworaki ubica na e parti sur di New England tin bientonan cu velocidad di un horcan categoria 2, segun meteorologo di e pais a duna di conoce. Mas di 550 mil persona na New York y Maine no tin coriente y por lo menos 50 vuelo a wordo cancela durante dia awe Diahuebs 17 di October na e aeropuerto Internacional Local di Boston y esaki ta ocasiona vertraging pisa. E rafaganan di bienta tabata di 68 pa 80 kilometer pa ora cu a castiga New England durante dia di awe mientra cu ciudadnan manera New York, Boston, Portland y Maine a sinti bientonan di 62 kilometer pa ora cu algun rafaganan mas pisa tambe. E tormenta aki a kibra record pa su bientonan pisa.

