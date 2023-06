incluso cuando Washington y Beijing ta trahando pa drecha e relacionnan

E presidente Joe Biden a compara e presidente chino, Xi Jinping, cu “dictadornan” durante un recaudacion di fondo politico na California e diamars anochi, y a bisa e comentarionan aki sin un guion net un dia despues cu e secretario di Estado di EE. Washington y Pekin a reuni.

“E motibo cu Xi Jinping a disgusta hopi ora cu mi a deriva e dos globo cu dos vans yena cu ekipo di spionahe y mi no tabata sa cu nan ta ey nan. No, den serio. Esey ta un gran vergüenza pa e dictadronan, ora cu nan no sa kico a pasa”. Abisa Biden na e asistentes di e recaudacion di fondo den e area di Bahia, refiriendo su mes na e globo spia chino cu Estados Unidos a deriva cuminsamento di e aña.

E comentarionan aparentemente for di e mensahe di e presidente ta produci na un momento particularmente tenso den e relasionnan entre Estados Unidos y China. E principal diplomatico di Whashington a bisa riba dialuna cu Estados Unidos y China a tene un “progreso” pa bolbe derecha e relacionnan y ambos parti a bay diacuerdo den e necesidad di “stabilisa” nan relacion.

China mes a critica e comentarionan di Biden, y e vocero di Ministerio di Relacion Exterior di China, Mao Ning, a califica nan riba diaranson di “provocacion politico habri” y “extremadamente absurdo e irresponsable”.