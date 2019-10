Bid lo sigui ta un departamento crucial pa gobierno hasta despues di e introducion di e-government

E-Government pa digitalisa procesonan den Gobierno ta un meta cu semper Gabinete Wever-Croes a pone su dilanti pa wordo realisa e periodo di gobernacion aki. e-Government tin hopi beneficio tanto pa Gobierno como pa publico. e-Government lo facilita e proceduranan y trece mas transparencia pa asina evita procesonan inadecua den departamentonan. Specialmente, e-Government lo ta mas husto pa tur hende, segun Prome Minister Evelyn Wever-Croes. Den un sitema digitalisa, no por paga un trahado publico bou man pa e saca papel di cliente y trata esaki prome cu otronan cu ta wardando.

Aclariando mal informacion den cierto medionan di comunicacion cu a cuminsa cu un campaña di rumor y trece preocupacionnan den nos pueblo, Prome Minister a duna di conoce cu e-Government niun momento lo ocaciona cu trahadonan ta perde trabou. Den e caso specifico aki, ta trata di e Departamento di Gobierno, Bureau Interne Dienst, BID.

BID ta un departamento hopi crucial pa Gobierno di Aruba ya cu tur registracion di documento ta bay via nan. Na e momento cu un ciudadano kier entrega un carta di obhecion of un peticion, ta via BID nan mester bay caminda nan lo ricibi un stempel y number pa sigura cu e ciudadano por ta trankil cu e carta a ser entrega y lo cuminsa cana e proceso.

BID a cumpli 66 aña brindando nan servicio na comunidad di Aruba y lo keda un departamenrto crucial pa Gobierno hasta despues di e introducion di E-government. BID no solamente ta traha cu papel pero tambe cu registro y den cualkier sistema digitalisa mester tin un base central di registracion. E base di registracion aki ta loke a yuda Gabinete Wever-Croes na momento cu a drenta Gobierno, haña documentonan importante pa por a funciona debidamente ya cu na momento cu Gobierno a sinta, no a hanya niun traspaso di informacion ni documentonan cu e gobierno anterior tawata traha riba dje. Ta danki na BID a logra retracta e documentonan necesario pa por cuminsa cu e trabou pa goberna.

“Mi ta sigura comunidad di Aruba cu digitalisacion y e-Government ta hopi importante pa mehora e sistema pero esaki no ta nifica cu hende lo perde nan trabou. Pasobra apesar cu e gastonan di personal ta halto y e cantidad di empleado di Gobierno ta halto, na e momentonan aki tin un scarcedad di empleado publico den mayoria departamento y nan ta pidi Gobierno pa mas trahado pa atende cu e trabounan mas eficiente. Asina mes mirando e problema aki, Gobierno actual no ta tumando ningun ambtenaar mas den servicio. Al contrario, Gobierno mester baha e cantidad di ambtenaar pa aisna tin un miho control riba finansas publico. E sistema di digitalisacion lo yuda den yena diferente posicionnan cu aworaki no ta ser atendi pa motibo di scarcedad di empleado publico.

Tambe digitalisacion ta duna oportunidad na personannan cu ta haciendo trabounan manera “file” por haña algo mas interesante y cu ta yuda na genera mas placa”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Comments

comments