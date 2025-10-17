Cu hopi orguyo y felicidad, Minister di Educacion mr. Gerlien Croes a forma parti di dos inauguracion den nos sector educacional: e apertura di e biblioteca “Bichi Sabi” na Scol Soeur Juliette na Santa Cruz y e apertura di e biblioteca “Bukilandia” na Colegio Santa Teresita na San Nicolas.

Despues di añanan di dedicacion, plan y esfuerso colectivo di docentenan, personal di scol, alumnonan, y comunidad, e dos scolnan aki finalmente tin nan propio espacio pa stimula lesamento, imaginacion y amor pa conocemento.

E iniciativa aki ta un refleho di compromiso pa fortifica lesamento y stimulacion di creativa for di un edad hoben. E bibliotecanan no ta solamente un luga pa lesamento, pero un rincon di inspiracion unda mucha por soña, descubri y amplia su mundo yena di aventura.

Minister Gerlien Croes a expresa su aprecio pa tur esnan cu a contribui pa logra esaki, destacando cu “cada buki ta un bista nobo riba mundo, y cada scol cu un biblioteca ta mas cerca di forma un generacion cu ta pensa critico y cu ta stimula pa siña”.

Un felicitacion special na tur dos e scolnan, cabesante, docente y fundacionan concerni manera Quota Club cu e yuda lidera un di e proyectonan aki, esaki ta gran logro educativo. Hunto nos ta traha pa un futuro unda lesamento y conocemento ta e base di un comunidad fuerte y inspira.