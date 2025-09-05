Biblioteca ta invita maestronan pa participa na e tayer den cuadro di Festival di Buki pa Mucha. Un workshop cu ta prepara docentenan con pa introduci e tema di e aña aki y cua bukinan pa scoge pa lesa den klas y tambe con ta lesa hunto den klas. Tema di e Festival di Buki pa Mucha 2025 ta ‘Aventura na granel!’.

E aña aki atrobe IPA ta colaborando cu biblioteca den e tayer. Docente y facilitador Gino Vrolijk lo presenta: ‘Di recuerdo pa aventuranan den klas’. Tin biaha e recurso di mas grandi pa siña muchanan, ya ta den bo mes caba … bin y descubri esaki. Un workshop cu ta empodera maestronan pa inspira muchanan pa lesa, celebra buki y scucha storia.

Docente di drama, Daylan Krozendijk ta presenta: ‘Aventura den tur skina’. Uzando drama y pensamento critico pa transforma recuerdo personal den aventura inolvidabel den klas.

Valerie Figaroa, coordinadora di Festival di buki pa Mucha y hefe di Departamento di Mediateca Escolar, ta mustra diferente bukinan cu ta trata e tema y cu ta obtenibel na biblioteca y tambe e ta duna tips pa den klas.

Festival di Buki pa Mucha ta tuma lugar den siman di dia 3 pa dia 7 di november. Autornan y ilustrador di buki pa mucha ta bishita e scolnan cu ta participa. Pa esaki scolnan ta haya formulario di participacion via mail.

Tayernan pa docente ta tuma lugar dia 29 y dia 30 di september na biblioteca na Playa y dia 1 di oktober na biblioteca San Nicolas. Por registra via [email protected].