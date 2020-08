Biblioteca ta ofrece servicio di pick-up

Ya desde mei biblioteca ta ofrece un servicio extra na miembronan cu ta prefera di djis pasa busca buki. Miembronan di biblioteca cu ta desea pa un empleado di biblioteca pone buki cla pa busca por manda un email na info@bibliotecanacional.aw of yama na # 528 1528.

Por fabor, den email menciona:

Nomber,

Number di telefon,

Number di e barcode riba e carchi miembro

Preferencia: y tambe si bo ta desea titulo of autor specifico, topico of genero manera drama, detective, aventura, etc.

Idioma: Specifica tambe den ki idioma bo ta desea di lesa.

Nos ta pone e bukinan cla pa e miembro y ta avisa ki ora por busca esakinan

Miembronan por pasa busca buki 5 dia pa siman. Biblioteca publico na George Madurostraat (O’stad) y Peter Stuyvesantstraat (San Nicolas) ta habri di dialuna pa diabierna. Biblioteca San Nicolas ta habri te 7or diamars anochi. Biblioteca na Playa ta habri te 7or diaranson anochi.

