Biblioteca San Nicolas ta habri

Mientras cu tin un renovacion ta tumando lugar riba e edificio di biblioteca San Nicolas, servicio ta sigui den otro espacio no mucho leu. Biblioteca ta temporalmente ubica na Been v.d. Veen Zeppenfeldstraat # 10. Aki tin e coleccion pa adulto, mucha y algun computer y tambe WIFI. Un espacio trankilo caminda por studia, lesa y busca informacion, di dialuna pa diabierna. Publico di Pos Chikito, Savaneta y San Nicolas por acudi pa cualkier informacion, prestamo di buki y otro servicio di biblioteca. Miembronan cu ta entrega nan buki prome cu diabierna 25 di augustus no ta paga boet. Un y tur ta bon bini.