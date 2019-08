Biblioteca Nacional Aruba ta celebra 70 aña di trabou di biblioteca na Aruba

E historia oficial di trabou di biblioteca ta cuminsa na 1949. Esey no kier men cu no tabatin

actividad di biblioteca y prestamo di buki ta tuma lugar prome cu esey. Tin documento ta mustra cu prestamo di buki a inicia na cuminsamento di siglo pasa. Riba dia 20 di augustus 1949 e prome biblioteca publico a habri na Aruba. Inicialmente e tabata yama Gouvernementsboekerij, pa despues haya e nomber Openbare Leeszaal en Boekerij. Den añanan cincuenta trabou di biblioteca a profesionalisa y durante añanan e interes pa buki y biblioteca a crece y ta pesey dia 18 di april di aña 1952 a habri un sucursal den districto di San Nicolas y na 1965 e di dos sucursal a habri na Santa Cruz. Trabou di biblioteca a sigui desaroya y nos por corda diferente edificio caminda biblioteca tabata ubica durante añanan. Na 1968 e prome Bibliobus a subi caminda pa bishita bario y scol na Aruba cu un coleccion di mas cu 1800 buki. Bibliobus tabata suministra 10 scol y mas o menos 3000 mucha cu buki e tempo ey. Bibliotecaria Prome persona cu a fungi como bibliotecario tabata Dr. Johan Hartog, di profesion Historiador y tambe autor di diferente buki di historia di Aruba. El a ocupa e puesto aki te cu el a baha cu pensioen na aña 1972. Sra. Maria de Cuba, e prome bibliotecaria diploma, tabata su sucesor pa un tempo cortico. Despues a sigui sra. Margarita Lacle y na aña 1978 sra. Alice van Romondt, bibliotecaria, a tuma over e maneho di biblioteca. y despues di 1994 pa 2001, un managementteam, consistiendo di Irais Sankatsing-Nava, Susan de Lange y Miriam Malmberg a encabesa biblioteca. Na 2003 sra. Astrid Britten a ser nombra directora di Biblioteca Nacional Aruba y e ta eherce e funcion aki te dia di awe. Desaroyonan den trabou di biblioteca Fin di añanan 70, comienso di añanan 80, e biblioteca a pasa den un cambio structural cu yegada di mas bibliotecarionan cu a caba nan estudio na Bibliotheek- en Documentatie Academie na diferente ciudad na Hulanda. Cu binimento di e bibliotecarianan aki a bin un acercamento mas profesional y trabou di biblioteca ta amplia. Despues mas studiante a bay studia den e profesion aki na Hulanda. Esaki cu mirada riba futuro cu Aruba mester sigui desaroya trabou di biblioteca na Aruba, incluyendo e coleccion nacional. Aruba su bibliotecarianan y un bibliotecario ta, Alice van Romondt, Ruth Geerman, Victor Mathilda, Susan de Lange, Miriam Malmberg, Lucienne Dumfries, Lourdes Croes, Yosmar Sneek, Gina Jie Sam Foek, Nancy Sutherland, Astrid Britten, Lilian Semeleer, Sophiene Maduro-Verhaegh, Irais Sankatsing-Nava, Graciela Nedd-Cheng, Zetsia Ponson, Danielle Janga y Miroushka Orman. E estudio pa bibliotecaria (HBO) a cambia tambe. Antes por ehempel tabatin specialisacion pa diferente tipo di biblioteca manera documentalista, biblioteca di scol, biblioteca special of biblioteca hubenil. Cu tempo esaki a desparce y ta papia mas di Information management y Information specialists. Ademas di bibliotecarianan tin mas colega y hefe di departamento ta eherce e trabou di un manera professional. Durante añanan tabatin diferente curso, workshop riba tereno di trabou di

biblioteca y hasta oportunidad pa core stage den exterior y empleadonan a haci bon uso di e

oportunidad pa profundisa den e area di trabou. Y asina e servicio na comunidad a bira cada

bes mas amplio y mihor. Na 1982 biblioteca a drenta e edificio na George Madurostraat y a cambia e nomber di 'Openbare Leeszaal en Boekerij' pa 'Biblioteca Publico Aruba’. Riba 3 di maart 1986 Gobernador F. B. Tromp ta inaugura y bautisa ‘Biblioteca Publico Aruba’ como ‘Biblioteca Nacional Aruba’. E cambio di nomber aki tabata encera un expansion di actividad. Pa motibo cu e caracter di un biblioteca nacional ta trece cu ne tareanan particular. Durante añanan a pone enfasis no solamente na e ampliacion di trabou y tarea di biblioteca, pero tambe na e profesionalisacion di trahadonan. E necesidad di ampliacion di conocemento di e trabou di biblioteca no tabata solamente na Aruba, pero tambe e otro islanan den Reino Hulandes. Den constelacion Antiyano a lanta APLA, Antillean Public Libraries Association. For di e organisacion a inicia e Basisopleiding Bibliotheekpersoneel cu a duna oportunidad na trahadonan di biblioteca pa desaroya nan mes den e trabou di biblioteca. E cursonan aki sigur a yena un necesidad, aunke el a stop despues di tempo pa motibo cu no a logra oficialisa e curso. Pa duna oportunidad pa bibliotecarionan topa cu otro bibliotecarionan den Caribe, na 80 biblioteca ta bira miembro de Association of Caribbean University Research y Institutional Libraries (ACURIL), un organisacion profesional internacional di bibliotecanan di region Caribe. Y esaki ta stimula e interaccion entre profesional den Caribe. Kizas tin hende por corda ainda cu ACURIL su ultimo conferencia a tuma lugar na Aruba na juni 2019.

Awendia Biblioteca Nacional Aruba ta conta cu diferente edificio. E edificio central na George

Madurostraat, departamento Arubiana-Caribiana den Bachstraat 5 y na San Nicolas tin e

sucursal den Peter Stuyvesantstraat 16. Alabes tin e servicio di biblioteca na e diferente MFA-

nan y na hospital. Pa scolnan tin e bibliobus y tambe e asistencia na bibliotecanan escolar. Na 1996 biblioteca a automatisa su catalogo y pa hopi trahado e prome biaha cu na a sera

conoci cu computer. Cu tempo a amplia e servicio y a trece e Centro di Digitalisacion unda

publico tambe a haya acceso. Biblioteca Nacional Aruba ta mantene lasonan di cooperacion cu biblioteca di Universidad di Aruba, biblioteca di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) y cu Archivo Nacional Aruba. BNA a desaroya su mes di un luga di fia buki pa un centro multifuncional, segun e demanda di comunidad y desaroyonan nobo.Biblioteca ta ofrece acceso gratis na su diferente localidad y organisa diferente actividad pa publico. Asina ta tene exposicion, Dia di biblioteca, actividad pa promove lesamento, Mercado di buki, programa di lesamento pa hubentud, Festival di Buki pa mucha, actividadnan literario, charla, curso y workshop. Ultimo servicio cu a bini aserca ta un Makerspace pa mucha di tur edad caminda por experimenta cu diferente instrumento y software, 3D printer y mucho mas. Na 2019 Biblioteca Nacional Aruba ta lansa su coleccion digital via e plataforma www.archive.org pa e publico rond mundo en busca di informacion. Biblioteca Nacional Aruba ta celebra 70 aña trabou di biblioteca na Aruba y durante henter aña lo tin atencion pa esaki.

