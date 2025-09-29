Biblioteca Nacional Aruba ta anfitrion pa e exposicion di artista visual di Sharina Gumbs na october. Un cordial bon bini ta bay na tur. Apertura di e exposicion ta diaranson awor 5or y mey di atardi pa 7or. E exposicion ta keda habri pa publico durante orario regular di biblioteca. Esaki ta Sharina Gumbs su di dos exposicion na biblioteca na Playa.

Titulo di e exposicion ta ‘Radiate. Rise. Renew.’. E exposicion ta ofrece un biahe den desaroyo di artista Sharina Gumbs y e ta un combinacion di obranan di diferente periodo, experimento, obranan nobo y ta duna un bista di e diferente experencianan di bida. Tur hende ta pasa den bon y den malo. Central den e exposicion ta, e celebracion di e bida di Sharina su mama y su amor. E amor cu ta un bunita herencia cu ta sigui guia e artista.