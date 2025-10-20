Biblioteca Nacional Aruba ta invita publico pa un presentacion di dos buki na Papiamento. Autor Richard A. Frank a traduci dos obra clasico na Papiamento. ‘Republica’ di Plato y ‘E manual’ di Epictetus. Presentacion ta tuma lugar na Biblioteca Nacional Aruba, dia 22 di october 2025 di 6or pa 8or di anochi. Sr. Frank a traduci dos obra clasico cu ainda despues di siglonan ta relevante, impactante y impresionante.
PLATO – REPUBLICA
‘Republica’ ta un traduccion liber na Papiamento di e obra maestra di e filosofo Griego antiguo yama Plato. E obra Republica ta wordo considera manera un di mas principal skirbi pa Plato y den literatura occidental. Den Republica Plato, pa medio di su interlocutornan, ta expone nos na topiconan filosofico cu ta vigente te cu dia di awe y cual ta wordo debati riba nivel academico y aunke cu esaki no ta bisto, riba nivel dje homber y muhe comun y priva. Topiconan manera biehes, amor, inmortalidad dje alma, husticia, e rol di un filosofo y poesia den sociedad, y e gran importancia di un bon educacion desde un edad tempran den bida. Plato ta elabora riba e indiscutibel influencia cu liderazgo y e sociedad tin riba hobennan den e formacion dje cuatro virtudnan cu Plato ta tene masha halto mes den moralidad, esta, sabiduria, curashi, husticia, y moderacion. E obra di Republica ta transcende di ta meramente un obra literario; e ta un obra visionario pa e tempo cu el a wordo skirbi, y te ainda e ta. Republica ta contene argumentonan politico, moral, social y humano. Hende ta keda hende y Plato ta trece esaki dilanti na un manera sumamente cla dilanti y ta presenta, den forma di un dialogo hopi entreteni, su teorianan di formanan y tambe e tan famoso alegoria dje cueba; teorianan cu a keda domina e mundo occidental pa miles di aña despues cu Plato a muri.
EPICTETUS – E MANUAL
‘E Manual’ ta un traduccion liber na Papiamento di e obra di e filosofo Stoico Griego/Romano yama Epictetus. Epictetus ta e nomber di un filosofo Griego cu a biba na final di e prome siglo despues di Cristo y na comienso di e di dos siglo despues di Cristo. Pues, segun fuentenan historico, Epictetus a nace mas o menos rond di aña 50 despues di Cristo na Hieropolis, un antiguo ciudad Griego na Asia Menor y a fayece na aña 135 despues di Cristo na e ciudad Griego yama Nicopolis. Epictetus tabata un di e exponentenan den e filosofia Stoico y e tabata notabel pa e consistencia y forsa di su filosofia etico y pa su metodo efectivo di educa otronan den esaki. Su enfoke primordial ta riba e temanan di integridad, maneho propio, y libertad personal. Epictetus ta explora e temanan aki door di exigi di su studiantenan un examinacion profundo di kico ta encera boluntad propio y e uzo corecto di impresionnan. E influencia di Epictetus, e catibo cu a bira un maestro filosofo, di cual doctrina Stoico a impacta inmensamente exponentenan grandi di historia mundial, ta palpabel ainda te cu e dia di awe. Marcus Aurelius Antoninus, Emperador di Roma entre e añanan 161 pa 180 despues di Cristo, considera manera e emperador filosofo y uno di e cinco emperadornan di Roma di mas grandi y cu mas poder, tabata, pa medio di su propio admision den su obra yama popularmente ‘Meditacionnan’, un admirador profundo di Epictetus su filosofia. E ex-catibo cu a influencia profundamente e Emperador di Roma, e homber mas poderoso di mundo den e temponan ey. Asina un influencia grandi Epictetus su pensamentonan tabata tin.
Pakico un traduccion di ‘Republica’ y e ‘Manual’ na Papiamento?
“Den curso di e ultimo dos añanan, algun amigonan y conocinan a puntra mi pakico mi ta hinca tanto tempo y esfuerso pa traduci e obranan aki di Plato y di Epictetus na Papiamento? Wel, mi a contesta nan cu un otro pregunta cual mi ta kere ta mas al caso cu e pregunta cu nan a puntra mi, esta: Pakico, awe aña 2025, ainda no tin un copia di e obranan magno aki di literatura occidental na Papiamento?
E obranan di Plato a wordo skirbi mas cu dos mil aña pasa y esnan di Epictetus casi dos mil aña pasa, y te cu awe, e obranan aki ta den print na decenas di idiomanan cu excepcion di Papiamento. Pakico? Dicon? Nunca mi tabata tin duda cu e idioma Papiamento ta rico suficiente pa por carga un obra dje magnitud manera Plato su Republica. Den cierto manera, mi kier a prueba esaki y e unico manera pa haci esaki ta door di traduci e obra na Papiamento. Ora mi a caba di traduci Buki 1, mi a les’e den bos halto na Papiamento, y, esta bon e ta zona. Mi a keda asombra na con liber e texto ta zona na Papiamento y, podise mas importante, con Papiamento ta carga e nificacion y e contenido argumentativo dje obra. E traduccion no ta perfecto, pero, si mi no ta hera, e ta e prome traduccion di Plato su obra clasico Republica na Papiamento, pues, e Papiamento etimologico oficialmente reconoci y uza na Aruba. E traduccionnan aki ta haci e obranan Republica y E Manual alcansabel pa tur hende di cual su idioma materno ta Papiamento.”
‘Republika’ y ‘E manual’ na Papiamento lo ta na benta e anochi di presentacion. Tur dos obra lo ta obtenibel na librerianan local pronto.
BIiografia Richard A. Frank
Sr. Richard A. Frank, ingeniero kimico naci na Aruba, a traha 33 aña profesionalmente den e industrianan di diseño den ingenieria, operacion di rafinacion di petroleo, maneho di produccion di coriente, y maneho di produccion di awa pa bebe. Na 2024 ingeniero Frank a retira y ta dedicando su mes awo full-time na un di su pasionnan di semper: skirbi creativo, y lesa. Un cambio radical di traha y pensa den un mundo tecnico profesional rigido y exacto pa e exploracion reflectivo y activo di un mundo artistico di imaginacion y expresion literal. Un reto nobo y sumamente interesante.
Sr. Frank a publica ‘Essays on balance’ na 2016 y e obra aki ta den Coleccion nacional (Dept. Arubiana) y e autor tambe a publica ‘Light’ na 2021, ‘The Diary of Aloisius Braendt’ na 2022, ‘Twelve Moons’ na 2023 y a skirbi storia pa ‘Antalogia Arubano ’na 2024.
Links: