Biblioteca Nacional Aruba ta anuncia cu e tema pa e Festival di Buki pa Mucha 2025 ta ‘Aventura na granel!’. Lesa un buki semper ta manera pasa den aventura. Di lama bruto pa paisnan magico, un secreto grandi of un misterio yen di suspenso! Semper tin aventura den cada buki di mucha. Den e Festival di Buki pa Mucha 2025 muchanan lo experiencia storianan yena cu puro aventura. Biblioteca ta invita tur mucha pa ta aventurero y descubri mas storia y buki. Meta di e Festival di Buki pa Mucha ta pa entusiasma mas mucha pa lesa buki.
Biblioteca ta ofrece miembrecia gratis pa baby, mucha y hoben bou 18 aña. Esaki ta habri un mundo di buki, storia y informacion den diferente forma, tambe Ebooks y audiobooks. Miles di buki ta warda nan!