Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un coleccion di potret raro y unico pa medio di su plataforma digital. Ta trata di un album di potret historico di Maarten van Wamelen. Pa su balor historico a dicidi di adkeri y digitalisa e album aki pa asina duna publico aceso na esaki. Adkisicion di e album a keda realisa cu sosten financiero di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

E album ta compila dor di un trahador ‘expat’ cu tabata na Aruba den e añanan 30 di siglo 20, e ingeniero Maarten Adrianus van Wamelen, naci 1909 na Dordrecht, Hulanda. Nos por sigi sr. Van Wamelen su trayectorio via di e biahe pa Aruba riba e bapor Aleman ‘Heinz Horn’, na januari 1933, su trabou na LAGO, su potretnan turistico y di e bida social di expats na Aruba di e tempo ey, incluyendo e yegada di e prome avion di KLM na Aruba, ‘De Snip’, na december 1934, e yegada di su comprometida Nelly Schupper na aña 1935, nan casamento na januari di 1936 y e nacemento di nan prome yiu Mia.

E album ta inclui algun potret saca na Maracaibo y Corsow tambe. Sr. Van Wamelen despues a bay traha na e otro refineria na Aruba di e tempo ey, Eagle/Arend, un refineria di e compania petrolero Shell/Koninklijke Olie. Na April 1939 e famia a repatria pa Europa, net na un momento hopi turbulente den e historia di Europa y di mundo. E ultimo potretnan di e album, saca riba e barco Caribia, di e Hamburg-Amerika Line (HAPAG). Un barco cu net un luna prome a hunga e papel pa yuda 85 Hudiu Aleman scapa for di Alemania pa haya nan refugio na Venezuela.

Durante guera e famia Van Wamelen-Schupper a laga Europa un biaha mas pa tuma un trabou na DOW na Corsow, y despues di guera e famia a emigra pa Ontario, Canada. Ta for di un anticuariado na Ontario Canada mes, Biblioteca Nacional Aruba por a adkeri e fotoalbum precioso aki, cu a bira un realidad cu e sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Por consulta e album online via e Coleccion digital di BNA, via e link https://digital.bna.aw/album1939