Biblioteca Nacional Aruba a ricibi un ehemplar di e buki nobo pa mucha titula ‘Overal monsters en spoken’

E publicacion ta contene 20 storia y poema. E ta skirbi pa autor local di buki pa mucha, Liliana Braamskamp-Erasmus y escritor Jeroen Hoogerwerf. Ilustracionnan ta di Mariella van de Beek y artista visual, Vanessa Paulina. E autornan a tuma e tema di Festival di buki pa mucha como inspiracion. Un buki yen di storia di suspenso, spirito y monster. Un buki pa mucha den categoria di edad di 8 pa 14 na Hulandes cu ilustracion colorido y bibo. Esaki ta un bunita publicacion den coleccion di biblioteca hubenil y e ta obtenibel tambe na librerianan local. Pa conoce mas di Liliana su trabou y publicacionnan por bishita http://www.lilianaerasmus.com/books

=========================================

Riba website:

Hier, daar, overal zijn monsters en spoken. En ze zijn niet alleen. Geesten, enge beesten, trollen, heksen en andere griezels … je kunt ze zomaar ergens tegenkomen.

De verhalen en gedichten in Overal monsters en spoken boek komen van Aruba en uit Nederland, van overal en soms zelfs van nergens. Ze zijn geïnspireerd op enge dromen en herinneringen, op verhalen, legenden en sprookjes van nu en uit vervlogen tijden. Om te griezelen, om je over te verwonderen en vooral om te genieten voor jong en oud.

De verhalen passen uiteraard uitstekend bij het thema van de Kinderboekenweek 2017,Gruwelijk eng!

De prachtige, kleurrijke en vaak mysterieuze illustraties zijn voor de helft van de hand van Mariëlla van de Beek die vorig jaar het boek Overal opa’s en oma’s illustreerde voor Levendig Uitgever. Vanessa Paulina is een Arubaanse illustrator die de andere helft van de illustraties heeft gemaakt en die aanleiding geven om de verbeelding met je op de loopt te laten gaan.

Auteurs: Liliana Erasmus en Jeroen Hoogerwerf

Illustraties: Mariella van de Beek en Vanessa Paulina

ISBN 978 94 91740 49 7