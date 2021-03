Biblioteca na Playa habri pa dos anochi

Pa duna mas tanto hende posibel e oportunidad di bishita biblioteca, nos ta habri 5 dia pa siman di 8or pa 5or di atardi na tur tres localidad di Biblioteca Nacional Aruba. Biblioteca na Playa ta habri dialuna y diaranson anochi te 7’or, na su localidadnan na George Madurostraat y Bachstraat. Biblioteca su sucursal San Nicolas ta habri te 7’or di anochi riba diamars.

Biblioteca ta duna su miembronan mas tempo pa lesa buki: 4 siman. Esaki ta conta pa miembro di tur edad. Tambe tin e posibilidad di prolonga e periodo prome cu e fecha vence, sea door di pasa personalmente na biblioteca, manda email of door di yama na # 528 1523 of # 528 1500. Si e buki no ta reserva pa un otro miembro, por prolonga e fecha di entrega cu 4 siman mas. Semper ta keda e opcion pa entrega e buki prome cu e fecha di entrega y asina haya e oportunidad pa lesa mas buki.

Biblioteca no ta cobra boet mas na menor di edad. Mucha y hoben di 0 pa 18 aña no ta paga boet, si entrega buki despues di e fecha di entrega. E tarifa basico di miembrecia pa un mucha ta 1 florin, pa hoben 3 florin y pa adulto 5 florin pa aña.

