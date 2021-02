Bibando dia pa dia: Negoshinan di Watersport ta pasando den momentonan hopi duro

Henry Tromp, Supervisor di negoshi Watersports Activities na Eagle – cu tin 20 aña caba den e industria aki – ta conta nos cu despues di e pandemia na maart 2020, nan a bay tres luna cas y esaki tabata duro pasobra nan ta custumbra di traha tur dia, 7 dia pa siman tur luna tin biaha sin tuma off. Nan a bay cas sin entrada y despues a bini fase cual tabata tog bon pasobra sikiera a haya algo. “Pero un hende cu semper ta traha cu turismo, biba di tips y traha comision, e tabata hopi duro pa nos.”

Henry ta splica nos cu despues cu frontera a habri bek cu Merca esaki a bay hopi mas miho di loke a spera, despues cu a bolbe cera frontera, nan a cuminsa haya subsidio di gobierno pa cual ta yudando nan cu algo, y te dia di awe ta cobrando esaki (60%). Luna di december 2020 tabata tog hopi bon, miho hasta cu 2019 segun Henry ta bisa, tabata dianan di fiesta hopi druk pa nan cu nan no a spera, y pa 5 di januari 2021 tur cos a muri bek atrobe. “Ami ta pro cu gobierno a bini cu e medidanan pasobra mi ta respeta mi salud pero ora di paga e 75 florin pa drenta y Sali, a pone cu hopi hende a cancela,” Henry ta expresa.

“Ami mes cu tin 20 aña akinan tin hopi repeat guests cu ta bisa mi cu pa drenta cu famia di cuater ta 600$ y ainda bo no a gasta nada na Aruba, nan ta prefera di gast’e na Merca mes e ora.”

Hopi turista ta opina si cu nan ta contento con Aruba ta manehando situacion di Covid19, cu tur caminda cu bo bay bo mester tin bo tapaboca y atencion na tur otro medida, y na Merca esaki no ta pasa, si bo no tin hand sanitizer, bo no ta haya asina facil na un luga. “Pero tog aworaki, e luga ta cera 11’or, hende jong no lo bin Aruba pasobra nan kier Sali, bo ta bay haya mastanto hopi hende di edad y pa nos watersport esaki no ta echt yuda.”

Nan ta 5 trahado y awor 2 ta traha 3 dia strit, despues bay 3 dia cas pa otronan bin, anto 1 so ta traha fulltime cual ta esun cu ta core boto. E situacion di ta tres dia na cas sin traha placa ta haci e dificil mirando cu por ehempel pa un famia di cuater por sobrevivi na Aruba por ehempel, a Sali cifranan recientemente cu mester 4,700 florin. “Nos ta cobrando 60%, cual ta 1500 florin y cu esaki mi cas mes ta costa esey, dus ami tin cu zorg pa awa coriente y cuminda, kiermen e ta hopi duro pa nos, ta drumi tur dia pensa con pa sac’e pa mayan, bibando dia pa dia.”

