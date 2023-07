Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) ta orguyoso di por anuncia cu a ricibi un contribucion for di Fonds voor Cultuurparticipatie di Hulanda pa un proyecto nobo titula: BIBA NOS HERENCIA!

P’e proyecto di Biba Nos Herencia nos ta trahando cu fotografo Monique Anrochte, Aruba Tourism Authority y otro partnersnan cultural local. Pa medio di e proyecto aki nos ta celebra e hecho di preserva nos herencia cultural pa futuro generacionnan y kier comparti e orguyo y pasion pa nos cultura pa medio di diferente actividadnan y competencianan cu ta pone enfasis na experencia cultura, historia y nos herencia (tangibel y intangibel) .

Pa inicia e proyecto SMFA hunto cu e diferente partnersnan lo organisa 3 Instameet; Un Instameet ta un encuentro entre amantenan di fotografia pa explora y fotografia un area y su monumentonan y asina comparti esakinan y nan storianan riba Instagram.

Personanan cu ta, of conoce, un persona cu interes den herencia cultural y fotografia, join nos na un of mas di e instameetsnan. Por registra via di e link: Bit.ly/Langlevenheterfgoed riba nos pagina di Facebook of Instagram.

E fechanan lo ta dia 14-17 y 19 di augustus y por participa na un of mas Instameets.

Den e promer Instameet lo explora y fotografia e area di Rancho y Museo Arkeologico Nacional di Aruba. E di dos Instameet lo enfoca riba Monumentonan y historia di San Nicolas y e ultimo lo bishita diferente monumentonan rond di Aruba.

Pa mas Informacion y demas actividadnan bishita nos pagina di Facebook Stichting Monumentenfonds Aruba of Instagram Monumentsfundaruba of por contact nos via di [email protected]

Nos ta hopi contento y agradeci cu nos partnernan cultural pa e proyecto aki: Stichting Rancho, National Archaeological Museum of Aruba, Artisa, Fundacion Museo Arubano, Museo Cas Tan Tin, Fundacion Kapel di Bethania, Archivo Nacional Aruba.