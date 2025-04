Departamento di Salud Publico ta alerta residentenen cu e semana santa aki ta biahando, pa ta conciente cu mundialmente casonan di sarampi ta aumentando.

Sarampi miho conoci como Measles ta un malesa infeccioso hopi contagioso cu ta wordo transmiti di hende pa hende pa medio particulanan cu ta keda bula den aire despues cu un persona infecta tosa of nister. Measles ta afecta e via respiratorio y despues ta plama den full den e curpa. Sintomanan ta:

Keintura halto

Tosamento

Nanishi ta core

Wowitis (wowo cora)

Por tin mancha blanco chikito den boca

Rash cu ta cuminsa na cara y ta plama pa e curpa completo.

Muchanan no vacuna, hende muher na estado of esnan cu un sistema inmunologico comprometi (debil) debi na malesa of edad halto ta esnan mas vulnerable pa desaroya complicacion cu por conduci asta na morto manera:

Pulmonia

Encefalitis (inflamacion di celebro)

Complicacion durante embarazo (spontaneus miscarriage, premature birth, congenital complications )

Departamento di Salud Publico ta conseha tur biahero pa investiga e area unda bo ta bay biaha, si eynan tin casonan di measles. Si esaki ta e caso, tuma accion pa proteha bo mes door di evita contacto cu hende malo cu sintoma respiratorio.

Na ciudadanonan naci na Aruba prome cu aña 1970 y ta biahando pa areanan cu casonan di measles, DVG ta conseha pa pasa busca un vacuna di measles prome cu nan biaha. Ciudadanonan naci prome cu 1970 a ricibi solamente 1 vacuna di measles ora nan tawata mucha y ricibiendo un vacuna atrobe lo yuda boost e systema inmunologico contra e virus aki di nobo. Prijs pa e vacuna contra measles ta afl 60,- y ta disponibel na seccion di Malesanan Infeccioso di DVG situa na Avecina straat# 1.

No mester traha cita pa busca e vacuna aki, por simplemente walk in di dialuna pa diabierna for di 7.30 pa 11.45 di mainta y atardi entre 1.15 cu 3.30.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa cuid’e y proteh’e

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]