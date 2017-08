Beyesa: E miho opcionnan pa proteha nos mes contra di solo

Nos ta den temporada di vakantie y hopi di nos cu no ta bay afo, ta keda cas y play turista ariba nos isla. Nos ta bay lama cu nos yiunan, cu nos famia y pasa un dia agrabel. Nos ta keda den solo, pa nos haya un bunita color. Pero e solo di awendia ta hopi mas skerpi cu antes, pa cual motibo nos mester di proteccion solar pa ora nos ta den e solo cayente ey, pa proteha nos cuero y nos curpa en general. Overdosis di solo ta haci cu bo ta mustra mas bieu di loke bo ta. P’esey mes, prome cu bo bay tuma zonnebad, sea consciente di uza un proteccion adecua pa tur tipo di cuero.

Danki Dios e cremanan contra solo awendia a evoluciona hopi y awo e proteccionnan solar ta ofrece un proteccion mas halto y di un spectrum mas amplio (contra rayonan UVA y UVB, ambos ta perhudicial pa bo cuero). Na mes momento nan ta cuida bo cuero. Tin cremanan cu ta lucha contra di manchanan cu ta yuda cu bo cuero ta regenera su mes y algun di nan por wordo uza hasta como base di makiyahe.

Scoge pa un filter solar pa bo cara, minimo di 30 y si bo ta hopi blanco, of bo tin e asina yama “Skupi Dios”, un di 50 ta mas miho. Bo a kere cu ta suficiete pa sali tur mainta cu e protector? No, no y no. Bo mester reaplica esaki cada dos hora, si bo ta den solo of despues di cada biaha cu bo sali for di lama of si bo ta banda di pool.

Solucionnan pa tur hende

Si bo no por sali di cas sin un poco di colo, bo por uza un crema tipo BB, manera e Crema Facial Solar BB Cream SPF-50 Rosa Mosqueta di Babaria.

Si bo tin hopi scupi Dios y bo cuero ta mancha hopi lihe, ta recomendabel pa pone un protector cu tin blankeador den dje manera e a Crema Facial Solar SFP 50 Anti-mancha y Anti- Arruga di Babaria.

