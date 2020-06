Better Homes NV ta sigi inverti den e futuro di Aruba

Despues di 2 luna di lockdown door di e situacion Cov19; Better Homes NV ta sigui cu e infrastructura di su proyecto nobo na Papaya. Riba e portret recien bo ta wak con nan ta construi un cancha di futbol y basketball den e parke grandi di e proyecto.

Asina tur e habitante di e bario por disfruta di un ambiente agradabel y trankilo pa biba.

E proyecto na Papaya a haya nomber di “Papaya Stones and Gardens, door cu tin hopi baranca grandi y nan a usa tur pa embeyese e parke nan y e proyecto pa asina conserva e naturalesa. Den tur nan proyecto nan ta purba mantene e naturalesa mas hopi posibel, entre otro Baranca, Cadushi, flora y fauna nan existente.

Tin 4 parke den e proyecto unda Better Homes NV a planta varios mata extra banda di e mata nan existente y a pone un dripsystem pa mantene tur cos berde y bunita.

Nan a nombra e parke nan: “Curazon di Papaya”, “Parke Shimarucu”, “Parke Shoco” y “Skina di Papaya”. Nan proyecto nobo na Papaya tin 75 kavel di cual un tercera parti ta bendi caba. Actualmente tin e prome 13 cas den construction.

Better Homes NV tin 30 aña caba desayorando projecto di vivienda rond di nos isla y nan a logra 30 proyecto cu eexito. Casi 2 % di tur arubiano ta biba actualmente ariba un tereno cu nan a desaroya. Compra di Cas of Propiedad semper tabata un bon inversion den e ultimo 30 aña y

semper a mantene su balor. Por ta awor aki no ta e miho momento pa bende bo cas, pero despues di e Corona crisis sigur e lo haya su balor back. Sinembargo awor si ta un bon momento pa haci inversion.

E banco nan awor aki ta un tiki cauteloso cu prestamo pero muy pronto nan tambe kier inverti bek den nos economia.

Si gobierno pone tereno disponibel, Better Homes NV ta willing pa sigi desaroya mas proyecto. Ultimo aña nan hopi tereno a wordo duna na inversionistanan cu no ta local.

Better Homes NV ta un paso delanta aworaki y tin confiansa cu otro compania tambe lo sigi cu inversion nan nobo. Better Homes NV tin pa aña 2021 un proyecto nobo den planning na Savaneta.

Comments

comments