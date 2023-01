“Sea bo ta catolico, protestant of di otro religion. Sea bo ta blanco, preto, of geel, sea bo ta pober of rico, sea bo ta di Playa, Sta.Cruz, Noord of Sanicolas, bo ta Arubiano, bo ta pertenece na e pida baranca cu yama Aruba”.

Gilberto François Croes, miho conoci como Betico Croes, di mucha caba a demostra cualidadnan di bira un lider. Semper yudando esnan rond di dje y duna guia na esnan cu tawata tin mester di dje. Cualidad cu a sigui manifesta den e dianan di su hubentud y a brota como adulto. Betico tawata carismatico y tawata influencia y inspira tur esnan su rond. Hopi hende a expresa cu Betico Croes a nace un lider. Pero e realidad ta, cu ta e determinacion cu Betico tawata tin pa lucha pa libertad di su pueblo, a conberti’e den e gran lider cu el a bira, stima pa tur. Betico, den union cu e pueblo di Aruba y cu hopi positivismo, a lucha pa cada meta cu el a propone.

Betico a destaca den su lucha ferviente pa trece union bao di tur ciudadano di Aruba, sin importa rasa, color, religion etc. Betico tawatin e meta pa caba cu tur segregacion y division cu tabata existi riba e isla aki. Sin duda cu e union aki tabata determinante pa por realisa e causa di e pueblo Arubano, esta nos Status Aparte.

Pueblo di Aruba a cuminsa realisa e abilidad y cualidad di un gran lider den Betico Croes, kende tawata posee conocemento amplio di politica. Betico a sa di uni e pueblo Arubiano cu no a exclui niun hende pa cua motibo tambe, el a bira e lider mas stima den su tempo.

Palabranan cu Betico a expresa y a demostra cu accion, a keda graba pa semper: “Sea bo ta catolico, protestant of di otro religion. Sea bo ta blanco, preto, of geel, sea bo ta pober of rico, sea bo ta di Playa, Sta.Cruz, Noord of Sanicolas, bo ta Arubiano, bo ta pertenece na e pida baranca cu yama Aruba”.

Betico ta un lider cu pueblo a stima. Un lider cu a haci di Aruba un gran famia. Un lider cu a uni un pueblo. Den union y positivismo, Betico a lucha y a mantene determinacion incansabel pa realisa su meta pa duna Aruba su libertad, su Status Aparte.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno di Aruba ta invita pueblo henter, pa diaranson awo, 25 di januari, Dia di Betico, pa nos tur celebra e dia importante aki. Betico Croes a uni e pueblo y nos ta den temponan dificil na unda cu como un pueblo, nos mester keda den union y cu positivismo pa sigui den e recuperacion cu nos ta den.