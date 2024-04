Diabierna 12 di April durante un bunita ceremonia a ilumina Bestuurskantoor cu luz blauw pa asina demostra solidaridad cu e lucha contra abuso di mucha.



Gobierno su compromiso ta pa protege derechonan y bienestar di cada mucha cu ta biba riba nos isla.Presente pa e ceremonia aki tawata Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister Rocco Tjon, Minister Xiomara Maduro, varios Parlamentario y varios invitado special cu ta traha riba e tereno di abuso di mucha, entre otro; Fundacion Respeta Mi, Fundacion Mi Voz ta Bo Voz y Bureau Sostenemi. Por a mira tambe un publico grandi bisti na blauw mustrando asina nan sosten na e lucha contra abuso di mucha. Durante varios discurso cu contenido importante, por a scucha y sinti e compromiso di tur banda pa sigui bringa e abuso di mucha.Gobierno di Aruba ya a aumenta e castigonan pa loke ta trata e abuso di mucha, e abuso sexual di mucha y si e abuso resulta den fayecimento di e mucha, e abusado lo haya un castigo di 24 aña. E castigonan na Aruba pa abuso y abuso sexual di mucha ta e maximo den Reino. Gobierno ta yuda tambe riba e tereno di investigacionnan pa esakinan bay mas lihe y na e miho manera ya cu esaki ta haci cu e caso lo wordo defendi miho dilanti un hues y asina mas lihe e abusado lo haya e castigo cu e merece y tambe Gobierno ta traha riba e tereno pa yuda y cuida e victima y su famia.Durante su discurso, Prome Minister a enfatisa cu Gobierno ta haciendo su parti y lo sigui duna di su parti, pero awor mester di ayudo di e ciudadanonan di Aruba ya cu mayoria di e abusonan cu ta tuma luga ta door di un persona cerca di e famia, y aki Gobierno no por involucra pasobra Gobierno no por bisa ken por bin cerca e mucha of no. P´esey mester di cada un ciudadano y asina hunto siña kico ta e señalnan, y ta alerta y wak kico ta pasa rond di e mucha, y asina hunto por logra protege nos muchanan. E abuso cu mas tin na Aruba ta e neglicencia di un mucha, y e abuso emocional y e abuso sexual di cual 99% ta door di personanan cerca di e famia.E mandatario a gradici di curason tur e profesionalnan cu ta traha riba e tereno aki, y a reconoce cu e tereno aki ta uno difícil y pisa y cu e trabou importante cu nan ta haci ta yuda e futuro generacionnan y asina mayan Aruba tin hobennan sano cu iniciativa pa hiba nos pais padilanti. “Ohala awe y henter e luna di april cu nos a decreta como e luna contra abuso di mucha, nos por yega na oido di tur hende den nos comunidad y realisa cu nos como adulto mester defende y protege nos muchanan”, Prome Minister a expresa.