Best of the Best Truescore Aruba 2023 a bira e evento di Taekwondo di aña despues di Covid cu a hala hopi atencion internacional. Merca, Corsou y Surinam a bin bek despues di Covid y a comenta cu e nivel di e bringadonan di Aruba a subi hopi. Antwaun Wilson di USA Taekwondo a bisa cu pa aña 2024 su team for di Merca ta bay ta mas grandi.

Arty Lie di Surinam a bin cu 20 bringado pa Best of the Best 2023, pero a cuminsa canta caba cu pa aña 2024 su team ta bay ta mas grandi y por conta cu Frans Guyana lo bin Aruba bek. Hopi hende por a sigui tur e peleanan via lifestream www.arubatvplus.com y a haci cu nan gana pa bringa y bin Aruba ta halto.

Presidente di Brazil Taekwondo Stichting ta gradici tur hende cu a aporta na Best of the Best Truescore Aruba 2023. Danki na tur Miembro di Prensa cu a duna un man pa haci Best of the Best Truescore 2023 e evento di aña.

Brazil Taekwondo Stichting ta bay sigui cu e plan di 2023 te cu December pa despues cuminsa cu e plan di 2024 y Korea ta e plan principal.