Diasabra ultimo a tuma luga Cas Bon Taekwondo Cup organisa pa Brazil Taekwondo Stichting den Centro di Bario Brazil.



Atletanan den categoria Infantil, Cadet, Junior y Senior a bringa y e publico presente por a mira un bon nivel di Taekwondo den Cas Bon Taekwondo Cup 2024.Durante e evento e comision tecnico a scoge e atletanan cu a mustra cu nan ta bon bringado.Den categoria Infantil Tamara Erasmus y Rayshawn Nicholson a sali best female y male fighter.Den categoria Cadet Jethro de L’Isle y Eva Hernandez a sali best male y female fighter.Den categoria Junior William Constant y Jewell Illidge a sali best male y female fighter.Den categoria Senior e comision tecnico no a scoge niun atleta.Master Clifford Rasmijn ta gradici e comision tecnico cu a scoge e miho bringadonan.