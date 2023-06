Den fin di siman a tuma luga e di dos clasificatorio di Best of the Best Truescore Aruba y varios atleta a duna bon bataya. Na final di e evento e 4 refereenan Internacional a entrega nan lista di nan miho bringadonan.

Den categoria Infantil e hoben Jeroan Nicholson di Chaco Taekwondo Academy a resalta pa di dos biaha. Jeroan Nichsolson ta un atleta cu un futuro briyante si e sigui practica Taekwondo na Chaco Taekwondo Academy.

Master Eric Barry di San Nicolaas Taekwondo Center tabata tin e damita Jalaya Lake bon scondi, pero e refereenan a descubrie durante su pelea. Jalaya Lake a haci un cos cu a laga hopi hende cu wowo ariba dje, un tremendo bataya cu Jalaya Lake a duna den Aracari Taekwondo Cup. Nos ta spera mas di Jalaya Lake dia 2 di September. Nicole Tromp di Estrella Taekwondo Center tabata e speransa y revancha cu pueblo tabata warda pa mira. Nicole Tromp a logra gana su contrincante.

Nos ta felicita tur e miho bringadonan di Aracari Taekwondo Cup y ta spera mas di bosonan dia 2 di September.