CARACAS, Venezuela- E disputa legal entre e compañía petrolero ConocoPhillips y e petrolero estatal Venezolano PDVSA y e decisión di pone beslag di Conoco riba PDVSA, ta marca un proceso legal cu lo por caba cu e compañía Venezolano por completo. Esaki ta door di disminui su capacidad di bende crudo.

Según Reuters, e decisión lo por pone cu acreedornan lo Sali masalmente en busca di activonan Venezolano de exterior pa pone embargo ariba dje. Incluyendo e oficinanan di petróleo, pa asina purba na recupera algo mas di 40 biyon dollar cu PDVSA debe na obligación y reclamo.

E director ehectuvio di e compañía American Trends, Antonio de la Cruz, a analisa e situación: “Awo e acreedornan ta bisando, mira, ya nos tin e confirmación di si por pone embargo ariba PDVSA. Esey ta trece cun’e, cu hopi di nan lo acudi na corte pa introduci nan propio petición di beslag.

Di otro banda, Russ Dallen, socio gerente di e banco di inversión Caracas Capital, a expresa: “Nos tan a e comienzo di un bala di sneeuw. Awo cu companianan a cuminsa demanda, nos lo tin un persecusion, ya cu niun hende no kier ta ultimo den e rij.

E compañía Mericano a avanza den su esfuersonan pa tuma activonan den Cariba di e estatal Venezolano PDVSA pa asina pone cumpli cu un sentencia di un decada cu a otorga Conoco 2 biyon dollar pa e nacionalisacion di su propiedad den e país Suramericano.

Mientras tanto, e compañía minero Rusoro a introduci un petición di demanda den corte di Houston pa asina permiti’e pone beslag ariba e activonan di Citgo, filial Mericano di PDVA. Si esaki logra concretis, e lo por ta un golpi duro pa e futuro petrolero di Venezuela.

E factor determinante den e caso aki ta e pronunciamento masha spera riba si actua hudicialmente contra di Citgo y PDVSA ta mescos cu si actua hudicialmente contra di e estado Venezolano. E declaracionnan aki lo habri porta pa e tenedornan di bondnan venci di Venezuela di introduci nan propio mocionan di embargo contra di e industria petrolero Venezolano.

Rusoro ta reclama e pago di 1.3 biyon dollar después di e expropiación di su opreacionnan di minería di oro na Venezuela. Y, den otro señal di loke ainda falta, e ex proveedor di PDVSA< White Beech SNC, LLC dialuna a introduci un demanda di incumplimento di pagonan di un venta di bono di 25 miyon dollar cu PDVSA no a paga.

E situación ta complicando cada dia mas, cada biaha e ta bira mas difícil”, e experto petrolero Horacio Medina a splica di e risiconan cu e compañía petrolero lo por enfrenta si crudonan cu e lo mester manda Merca lo mester enfrenta un orden di embargo.

Comments

comments