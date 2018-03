Bernhard Felicia bibando den situacion di pobresa sin awa ni coriente

Tur dia bo ta scucha di pobresa pero semper ora di pobresa ta pensa ariba paisnan grandi y leu for di nos isla. Pero nos redaccion di Masnoticia ta trece e storia di Sr. Bernhard Felicia., cu actualmente ta bibando den un situacion precario.

Sr. Felicia ta bibando na Bushiri 344, y awo e tin algun luna cu su cas. El a haya problema cu su famianan na udna e ta bibando na Tamarijn 54, dia 18 mei 2017. El a sali en busca di yudansa y el haya un cas di FCCA dia 31 mei 2017. Na dado momento, el a cana tur caminda buscando ayudo den comunidad, pa un frigidaire y un stoof. Pero e ta sinti su mes rechasa y e ta puntra su mes kico ta pasando. Sr. Felicia ta splica cu el a bay hopi caminda, y ta su mama ta lucha cun’e, dun’e awa, ya cu aworaki e no tin ni awa ni coriente. Sociale Zaken a haci un fout, door di no kita placa di coriente cu awa. Y for di eynan, el a sinti su mes hopi down, pakico FCCA ta kita su awa cu coriente, mientras cu Prome Minister ta bisa cu no mag di kita awa for di hendenan di menos recurso.

Sr. Felicia ta un persona cu a haci basta operacion na su lomba, y na 2012 el a wordo afgekeurd door di SvB. E ta un persona cu ta sufri di lomba y el a haci un otro operacion na 1997. Despues el a bay traha cu Carlos Santana Construction. El a puntra SvB si nan ta pag’e e daño na su lomba y nan a contest’e cu ta un biaha nan ta paga pa un malesa. Sr. Felicia ta na man di dr. Meelis.

Mas aleu, Sr. Felicia a bisa cu dia pa dia e ta birando pio. Su mannan no ta lanta y e tin cu haci un operacion, pero e no sa ki dia dr. Meelis lo haci esaki. E ta desespera. Sr. Felicia ta bisa cu el a papia cu minister Glenbert Croes, cu diferente hende. E ta pidi pa yud’e cu un stove cu frigidaire. Y pa paga su cuenta di awa cu coriente, e ta buscando manera pa resolve esaki caba.

Dicon ta yuda otro nacion den necesidad, mientras cu un Arubiano den necesidad niun hende ta saca un man yude? E ta un persona cu ta cobrando 525 florin pa luna, for di cual nan ta kita cierto cosnan y no ta resta nada pa e por come. Ora cu el a bay pa regla di huursubsidie di FCCA, e mucha muhe na FCCA cu e no ta keda cu ni cu 50 florin e ta keda pa luna den su saco.

E ta gradici su bisiña y su mama cu ta yud’e cu cuminda. Pa e por come, e ta haci cierto trabaonan ariba beach pa e por cera su cen pa e tin cuminda. E ta pidi gobierno pa averigua situacionnan di hendenan den menos recurso. E ta busca trabao, pero e ta wordo rechasa. Cual compania ta bay contrata un persona cu e lo tin gasto cun’e? Niun caminda.

Door cu e la haci fout di comete destruccion na e meter di WEB, ora cu el a corta e klem ora cu WEB a cera su awa, y Prome Minister a bisa cu no ta corta awa ni coriente di hendenan di poco recurso, p’esey el a dicidi di corta e meter pa asina hende por wak kico ta pasando.

Esun cu kier yuda Sr. Felicia por yame na 740-1927 of por bay su cas Bushiri 344. E ta bibando estilo di antaño, di busca awa na bisiña. Pero e ta un persona cu ta busca ayudo urgentemente y e ta roga, sclama pa yudansa. E kier pa tur hende realisa cu SI tin hende pober na Aruba.

