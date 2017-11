Berguensa ta hunga un rol hopi grandi ora di entrega keho di abuso sexual di menor

Sra. Lisette Gomes, di Fundacion Lisette Gomes, ta splica ariba e diferente factornan cu ta haci cu famianan no kier haci denuncia den casonan di abuso sexual di un menor. E ta splica.

E fundacion ta haya diferente melding, y nan ta yuda proteha, nan e e steun y hasta ta pusha e mayornan cu no kier entrega keho. Nan ta yega un KZP, un recherche ta puntra si ta berdad. Esey ta kibra moral tambe di e denunciante. Mayoria biaha un mucha no ta gaña. Sra. Gomes mes ta hopi cauteloso cu casonan, depende e edad. Tin casonan hopi delicado, bou di 13 aña, tin casonan te cu 16 aña, unda tin biaha tin duda. A yega di haya casonan caminda cu e mucha a gaña pa X- motibo, cual ta pone cu mester ta cauteloso.

Un factor cu ta hunga un rol aki na Aruba, ta e factor di berguensa, ken haya sa kico a pasa. Pero na final ta e mucha mester yuda, pa e sobrepasa e trauma aki, pa e ta un persona bon den e comunidad, pa e por funciona. No ta paso el a pasa cu tal famia, e no ta problema di e fundacion. E ta problema di e fundacion, si e mucha desvia di e caminda, e mucha ta drenta e mundo di droga of prostitucion. E ta bira na final un problema di nos tur. Manera e dicho ta bisa: “Ta tuma un comunidad pa lanta un mucha”. Esaki mester bin bek. Awendia no ta asina mas. Bisiñanan no ta worry cu otro, e amor pa e prohimo no t’ey mas y esey ta loke mester trece bek den e comunidad.

Mas aleu, Sra. Gomes a bisa di a tuma nota di loke Fundacion Respetami ta haciendo, di bay scolnan. Pero esaki mester bira algo constant y no ariba peticion. Gobierno mester actua, e ta den nan man pa cu esaki. Si nan no por cambia e pensamento di un hues, pa falta di prueba, awel dunanan e prueba. Si no tin ekiponan pa interoga na e momento ey, personal pa interoga na e momento ey, cosnan ta bay perdi. Mester ta ekipa tur caminda posibel, un dokter tin aworaki ta haci investigacion ariba e muchanan, cu un lista di espera. Esey no ta posibel, e no ta acceptabel. Un mucha cu bisa cu el a wordo abusa, e tin tur e pruebanan na su curpa, tur e DNA, pero si e no wordo samina e ora ey, tur esey ta bay perdi.

Aruba ta bin cu yen di leynan, ta trata yen di cosnan, pero cada biaha tin un storia. Aworaki no tin mas smoesjes, ya cu supuestamente nos tin un parlamento, cu lo bay focus ariba e ser humano. Lo bay dunanan e confiansa, e beneficio di duda y e fundacion lo acerca nan y Sra. Gomes ta spera di curason cu nan tambe tin nan curason na e luga corecto.

Por ultimo, Sra. Gomes a pidi e mayornan pa no stop di papia cu nan yiunan, no cansa di papia.