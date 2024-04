Fo’i 23 di october 2020, e minister encarga cu husticia Andin Bikker a traha carta contra full leiding di Cuerpo di Bombero unda a manda 4 hende cas cu ta e Comandante, Hefe di Bedrijfsvoering y dos officier cas.

Tur cos a cuminsa momento cu e tempo aya e presidente di Sindicato SINBA Roza ta chupa na tur minister di husticia p’e haya puesto, foi tempo di Dowers, el a haya un regalito y a bira felis sigui chupa temp’i avp pa despues ela bula cura pa bay chupa tra’i Andin Bikker e tempo ey minister di husticia y awor cu Gabinete Wever Croes 2 ta sinta e ta chupando tra’i Rocco.

Tur e ministernan di husticia cay pa Roza, pero un di nan cu segun nos fuente si a par’e cuenta y a haya e golpi ta Dowers.

Unda tur cos a cuminsa

Tabata den 2020 cu e presidente di tempo aya Sinba Roza a bay yora casi tur dia na Andin Bikker, debi cu e kier subi di puesto y e sa cu tin reglanan y bo tin pasa mas cu 12 test y un di e testnan cu Roza sa cu en por pasa ta Sporttest y aki e tabata bay contra De Cuba.

Andin a spanta di e man grandi di Roza

Roza a bay un dia Cocolishi sapatia bati man duro riba mesa te cu e personalnan di Cocolishi a spanta kere cu ta un pelea tin entre Andin y Roza pero Roza a kere e ta poder di e husticia y a pone Andin spanta te cu wowo a bira manera shoco y rabo a dobla sconde y a bay na amen di Roza. A bin un sin fin di shiheria cu a horta y of bende truck, y Andin a kere. Con bo ta bay bende y of horta un truck bieu di brandweer na Aruba pa bo bay unda cune? Trip cu famia aden bay restaurant bay lama? Pero e shiherianan di Roza Andin, DHR y husticia a cay aden.

Bombero ta sin kapitan



A perhudica Aruba di 2020 te cu awor 2024, Cuerpo di Bombero ta sin cabes.

E minister actual di Husticia Rocco Tjon ta lamenta como un ex Polis a bay tra’i redo, ora a kere cu Rocco lo haci su best como prome biaha como Minister di Husticia tin jen di fayo den su departamento pero no ta gusta ora bo bisa e berdad.

Rocco fayando no a resulta di ta bon Minister di Husticia

Rocco kier kita tur hende fo’i trabou pa nan keda sin pan di cada dia riba mesa y lubida cu nan tin famia. Den cuerpo policial mes e ta firma ontslag y mas departamento sin laga investiga drechi y 2024 el a core firma 4 ontslag di e leiding di Bombero, sin un dia el a sinta cu nan pero a bay tra;i redo di ROZA y te hasta di Geerman Kadafi cu awe a 8 di april 2024 polis a detene na Moko pa core auto pata pata burachi.

Ora cu masnoticia tabata comenta riba e management team cu tin actual den Cuerpo di Bombero, Rocco a core bay na un television papia desparate cu nos ta jaloers etc, y awe e SCUPI a cay den bo frenta cu bo maneho ta una KAKALAKA, cu bo no ta sirbi como un Minister di Husticia y esunnan cu ba sinta na mesa cu nan broma saca potret ta e putrinan cu awe ta laga bo mascarada cay como minister cu bo a faya. Pero masnoticia tin algo pronto pa lanza contra di un bon amigo y miembro di AT cu ta rond di Rocco cu e pregunta ta dicon nunca a investiga e AT aki un caso cu a sali den corte y nos tin e documento aki y kier pa Rocco contesta nos dicon e amigo dibo aki si no ta wordo investiga y tur otro miembro di Cuerpo Policial si ta wordo investiga? Of nos tin cu saca su cara nomber y fam, y kico a pasa?! Nos ta sigui e desaroyo aki pronto.

Awor Cuerpo di Bombero ta sin comandante, sin oficier, mayan dal un calamidad, un avion accidenta, un horcan kende lo ta na cabes? of lo core pone Rino Hermans di Departamento di Calamidad bisti un sin di pechi pa no pone Aruba su cara na berguensa, Kico Minister Rocco Tjon t’ey bisa???