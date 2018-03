Benu – Sparta – ASA Soccer Camp: un soño cu ta bira realidad

Benu Pharmacy conhuntamente cu Aruba Soccer Academy ta orguyoso di anuncia e prome camp di futbol bou guia di Sparta Rotterdam cu ta bay tuma lugar aki na Aruba e prome siman di April, y a tene un conferencia di prensa pa duna informashon riba e projecto aki.

Coach David Appie Abdul, representando Aruba Soccer Academy, a conta cu Sparta Rotterdam ta activo den Eredivise na Hulanda y lo wordo representa na Aruba door di dos top coaches, di cual un di nan ta nan Hoofdjeugdopleider, Dolf Roks. Bou di guia di Coach Dolf Roks e Jeugdopleiding di Sparta a wordo nombra “Beste in het Land” varios biaha caba.

E camp aki ta un soño cu ta bira realidad di coach David Appie Abdul cu a yega di hunga profesionalmente pa Sparta Rotterdam pa 6 aña largo, y cu awor kier yuda hasi soño di nos hubentud bira realidad y duna nan oportunidad di train cu e mihor jeugd coaches ambos local y internacionalmente.

Coach Appie ta conta cu interes pa e camp tawata asina halto cu den menos cu un luna ya e tawata sold out y cu lo bay conta cu participante di Aruba, Boneiro, Korsow y te hasta Merca.

E soño aki no lo ta posibel sin apoyo di main sponsor di e camp, cu ta Benu Pharmacy. Benu Pharmacy ta un cadena di botica cu filial na Korsow y St. Maarten caba, y awor ta anuncia un era nobo di botica pa e mercado di Aruba. Director di Benu Pharmacy esta Johan Deelstra a duna di conose cu nan ta orguyoso di por ta parti e camp aki y asina duna un oportunidad unico na hoben deportistanan pa un siman training di nivel internashonal.

Benu tambe a anuncia cu nan tin un lugar pa un mucha por participa na e camp aki y lo regala esaki pa medio di un rifa. Pa cada compra di Awg 10 den cada un di e boticanan Benu e cliente ta haya un lot pa por participa na e rifa. Di e rifa aki lo saca 10 nomber. Lo tin un competencia di “juggling”, esta wak ken di e muchanan por tene bala na halto mas largo, di cual e ganador lo sigura su lugar pa participa cu e Benu – Sparta – ASA Soccer Camp. Pa mas detayes di e rifa por wak riba Facebook na: @BenuPharmacyAruba, y tin posters cu informashon den tur filial di Benu.

Ademas di Benu Pharmacy e camp ta conta cu apoyo di Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts cu di day one a pone nan confianza den Aruba Soccer Academy y e projecto aki.

Tambe Arubiano One Happy Flip Flop, representa pa Eva Wever, a compromete pa regala e prome 50 mucha cu a inscribi un paar di flip flops di e marca local Arubiano y ta indica na e conferencia di prensa cu Aruba Soccer Academy y Arubiano ta premira futuro colaborashon riba e area di deporte pa hoben.

Doc Opleidingen, representa pa Stephany Simon a splica cu doc su vishon ta pa duna aporte na desaroyo di e comunidad local. Pues door di brinda Aruba Soccer Academy nan servicionan di PR y consultancy doc ta aporta na disiplina y structura di e hoben deportistanan.

E Benu – Sparta – ASA Camp tambe ta wordo hasi posibel cu apoyo di mas sponsornan, y Aruba Soccer Academy a tuma espacio pa gradisi Wendy’s Aruba, Diario, Cooper Tires, Quinta del Carmen, White Modern Cuisine y Ferm Trading.

Pa mas informashon por tuma contacto cu coach David Abdul di ASA na telefoon 592-5235 of manda un email na [email protected] of por bishita nos Facebook page @ASA – Aruba Soccer Academy.

