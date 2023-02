Medidanan di partido MEP tuma diamars mainta contra di consehero di Evelyn Wever Croes, ta otro intento di un Prome Minister desespera den kico e tin cu haci, awor cu karma a cuminsa suta na porta di su partido.

Parlamentario Benny Sievinger di AVP a mustra cu e forma rapido cu lider di MEP a dicidi di gaña actua duro contra di su consehero di cinco aña Edison Briesen, ta parce riba un comedia tristo, ya cu e ta mustra mas ainda e incapacidad di un Prome Minister di ta sincero cu su pueblo.

“En realidad for di momento cu e noticia a bira conoci di un entrada hudicial na cas di consehero di gobierno y ex minister di gabinete Wever Croes I y II, tabata e ocasion adecuado pa Evelyn bin dilanti y confirma na pueblo cu ora cu e papia di integridad, e ta sostene integridad totalmente y no pasa pa Pontius Pilatus, purbando di laba man for di cosnan cu ta di su partido.

A pesar di intento di Evelyn pa sigura tur hende cu Briesen no tabata nunca su consehero, informacionnan cu ta drenta for di Cocolishi ta confirma cu Briesen a traha como conseho di e Prome Minister aki.

Normalmente Evelyn ta bisa manera den e caso di Besaril, pa permiti Husticia haci su trabou, duna espacio pa e investigacion tuma luga prome cu saca conclusionnan sin mas pero pa Chris Romero y Edison Briesen, e lider di MEP no por cu e presion di tin un asunto aki den su scochi, sin cu wega politico a wordo hunga cu esaki.

No ta prome biaha cu e lider di MEP ta bira tira su propio hendenan bou di bus, ya cu el a haci esaki cu su ex minister den su gabinete I, cu ta Otmar Oduber, el a pidi gobernador retira Marisol Lopez Trom por cu el a denuncia corupcion den gabinete Wever Croes I y mesun cos el a haci cu Allan Howell, sacando Howell y su partido for di gobierno sin avisa e persona aki.

Awor e Prome Minister aki ta kere cu dor di termina tur contract cu Briesen y insistiendo cu Romero ya no ta di partido MEP mas, apesar cu e no a bira miembro di ningun otro partido mas, e ta kere cu e ta libra di e asuntonan aki.

Evelyn por saca su esposo for di cas pero esey no ta nifica cu sacando e homber for di cas cu su divorcio ta automatico y mescos cu den un matrimonio na momento di un divorcio tin “cosnan” pa dividi y parti, den caso di tanto Briesen como Romero, tin cosnan pa parti.

Anto aki ainda tin cu papia riba e caso di Besaril, kende supuestamente a wordo retira for di gobierno pero nunca mas algo a bin dilanti ya cu ta for di aña 2021, Evelyn ta cana cu Besaril bou di su paraplu, protehando su ex minister constantemente, gañando pueblo y parlamento cu mester warda un investigacion cu tabata cla masha tempo caba.

Ta mas cu claro cu Besaril lo bringa su retiro pero tin asina silencio rond di su caso cu e duda ta grandi si realmente Prome Minister a tuma medida contra di su colega Besaril realmente,” Parlamentario Benny Sievinger a declara.