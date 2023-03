E siman aki a bolbe demostra cu Evelyn Wever-Croes bo no por gar’e ta papia un berdad, segun Benny Sevinger. E parlamentario di Partido di Pueblo Arubano a bin dilanti e siman y for di dilanti di sede di SKOA a scual e minister president y su gobierno formalmente pa e manera con ta manehando e pais caminda ta haciendo e bida di e ciudadano cada bes mas dificil.

Sevinger ta considera un berguensa cu MEP tin mas di cinco aña den gobierno y tur aña e schoolgeld a keda subi; y e biaha aki drasticamente. Na su opinion, Evelyn Wever-Croes a gaña SKOA, gaña docente y el a gaña mayornan y pueblo en general.

A pesar di tanto biaha cu a discuti den parlamento e situacion di werksternan, gobierno ta nenga di paga nan un salario husto y ta nenga di SKOA tambe un exoneracion (kwijtschelding) di nan debe di belasting. Esey ta obliga e fundacion pa crea mas y mas debe; specificamente un deficit di mey miyon florin anual. Consecuentemente SKOA mester aumenta e schoolgeld pa genera e entrada cu e tin mester pa sigui funciona.

Dia cu a pidi den parlamento pa pordona debe di SKOA na belasting, contrincantenan politico a bisa cu esey ta contra ley. Sin embargo siman pasa a pasa un ley pa duna Qredits placa, un entidad priva cu ta fia na ciudadano pa lanta negoshi chikito; siendo cu ora nan paga esaki bek, Qredits no ta debolbe e placa na gobierno. Mod’i bisa: Pa Qredits si por, pero pa SKOA no por.

Si esey no ta suficiente, pronto Gabinete Wever-Croes II kier bin cu un ley Parlamento pa pordona debe di mas cu 2 miyon florin cu ex minister Eddie Briesen a crea pa Pais Aruba, a raiz di un contracto cu a cera hopi aña atras cu un compania di afo pa un festival di musica. Kier men cu pa libra hende di partido di nan responsabilidad si tin placa, pero pa e muchanan cu ta bay scol di SKOA no tin placa.

Sevinger ta corda ainda con, cu orguyo ex minister Lampe di Gabinete Wever-Croes I a bisa cu e ta esun cu a corta 25 miyon den enseñanza, e area cu hustamente no mester a corta aden. Te di awe ta mira no ta corta cu gobierno ta ni purba corta den biahamento, tampoco ta corta den auto caro cu ta core aden, ni den gasto di personal pa friends & family.

Dos dia prome cu eleccion, Sevinger a declara na prensa, Evelyn Wever-Croes a sinta cu SKOA y bisa nan pa no kita ningun hende paso e lo drecha e situacion. “Esey tabata dos aña pasa. Awe awa y coriente a subi, gasolin a subi, bo mes tin cu paga pa bo remedi, servicio di sushi a subi. Pueblo no tin mas placa, pero gobierno no ta worry cu nada di esey.”

E parlamentario ta sigura cu e problema tin solucion, pero bo mester tin gana di papia cu bo parlamentarionan si. “Awe nos ta para dilanti di SKOA pa nan sa cu AVP si ta duna nan sosten na nos enseñanza, nos muchanan, nos maestronan, nos werksternan. Nos tin cu para como pueblo pa e hendenan aki cu ta traha dia pa dia for di un gobierno cu ta core den auto di 150 mil florin, cu ta biaha tur dia, miyones ta bay pa papa, miyones ta bay pa friends & family pero no por pone placa pa SKOA. Ta opta pa bay cob’e atrobe for di saco di e pueblo.”

E exigencia di AVP na Gabinete Wever-Croes II ta pa aloca e suma necesario pa SKOA, pa yega na un acuerdo con ta exonera of yuda paga e debe di belasting y pa bin parlamento pa cambia ley. No por bin cu e excuus mas cu no tin placa presupuesto, pasobra a aumenta e post di goederen en diensten cu 60 miyon florin pa sigui regala na friends & family, asina Sevinger a finalisa bisando.

Atrobe ta gara prome minister den un mentira fragante. Despues di a priminti di elimina schoolgeld, ta prefera di duna Qredits y amigo y sospechoso di husticia Eddie Briesen placa, na luga di aloca esaki pa e scolnan di SKOA.

Pa duna Qredits y Briesen si gobierno tin placa, pero pa e scolnan di SKOA y pa enseñansa no tin.