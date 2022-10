Gabinete Wever Croes practicamente a pone pueblo di Aruba dilanti di un decision fastioso cu mayoria di famia ta ser confronta cu’ne den ultimo luna aki, segun Parlamentario Benny Sevinger di fraccion di AVP a mustra durante conferencia di prensa.

“Ta tristo y tambe na mes momento condenabel, pa mira con gabinete Wever Croes, a pone comunidad di Aruba, tuma decisionnan cu ta realmente inhumano y peligroso, sigur mirando kico a bin ta pasando den ultimo tempo.

Den ultimo simannan, despues cu recibonan di cobransa a yega na porta di cas di famianan den barionan rond di Aruba, un grupo grandi di nos hendenan, a bin haya nan mes dilanti di un decision hopi fastioso pa tuma, algo cu mayoria di nos pueblo no a spera di haya nan mes aden.

Actualmente nos hendenan ta para dilanti di un di e decisionnan mas serio cu nan tin cu tuma den nan bida diario, esta si ta paga cuentanan di awa y coriente of ta paga pa cuminda, ya cu mirando e aumento barbaro cu recibonan di awa y coriente a yega, ta imposibel pa paga esakinan y ainda resta placa pa cumpra cuminda pa pone riba mesa manera cu mester ta.

Mientras cu tur esaki ta tumando luga, caminda placa no ta yega mas pa famianan hiba un bida decente, di otro banda e mesun pueblo aki por mira con Ministernan ta bayendo di un parti di mundo pa otro parti, biahando di skina pa skina pero sin cu nan ta bin c’un solucion pa alivia e problemanan cu nos hendenan ta confrontando.

Nan a bula di Ecuador pa Merca, di Merca pa India, caminda por papia di gastonan cu ta surpasa 200 mil florin pero pueblo tin cu para mira esaki sosode, mientras cu ya no tin placa den cartera di nos hendenan, mirando cu medidanan di gabinete Wever Croes, ta rancando casi tur placa for di nan.

Na mes momento tambe pueblo ta mira con gobierno no tin 600 mil pa Respaldo, pa trata esunnan cu tin problema mental caminda nan por ricibi nan tratamento, consecuentemente pa otro siman lo tin 20 persona cu mester ricibi tratamento na Respaldo, lo ta riba caya.

Otro topico cu tambe ta conoci den pueblo ultimo dianan, ta e situacion di Arubahuis caminda Prome Minister Evelyn Wever Croes, no kier duna informacion riba e investigacion aki, insistiendo cu ainda e caso no a caba y cu e no kier stroba e onderzoek aki y el a pidi pa tin pasenshi pa e investigacion cana su caminda.

Sinembargo si por scucha cu Prome Minister ta bisa cu Benny Sevinger como sospechoso, no tin derecho di papia, cu sospechoso Marisol Tromp tampoco tin derecho di papia y cu ta su persona so tin derecho di papia.

Ta bon pa splica comunidad cu dia prome di Mei di 2021, un mail a wordo manda pa Minister Presidente EvelynWever mas di un aña y seis luna pasa a wordo manda, prome cu eleccion cual segun e prome mandatario, ta un mail anonimo.

Sinembargo den mesun rosea y e ta bisa cu e sa ta kende a manda e mail, algo logico pero ta bisa cu e sa kende e te pero no ta bisa su nomber pero ta su persona a nombra e persona aki na Arubahuis y pa colmo su persona mes ta confirma cu e persona cu a manda e mail contra Besaril, tambe ta den e onderzoek.

Pues prome Minister ta bisa cu e mail ta uno anonimo pero na mes momento ta bisa pueblo cu e persona cu a manda e mail aki, tambe ta ser investiga den e caso di Arubahuis, demostrando un biaha mas na pueblo, cu su persona no por papia berdad,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.