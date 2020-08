Benny Sevinger Parlamentario AVP: Otmar Oduber a fix huur edificio pa Serlimar sin cu tabatin placa

Cu gran asombro pero sigur ningun momento sorprendi, miembro di fraccion di AVP, sr Benny Sevinger a reacciona riba e conferencia di prensa di ex Minister di Infrastructura di gabinete Wever Croes, esta Otrmar Oduber.

Segun Parlamentario Sevinger, desues cu el a wordo suta den reunion di Parlamento diabierna ultimo pa e actual Minister di Infrastructura Marisol Lopez Tromp, awor Otmar ta busca otronan pa culpa pa su fracacion y pa su actonan corupto cu por fin a sali na cla.

“Na momento cu un hende of politico kier papia berdad pa saca su mes for di un acusacion serio manera corupcion, e tin cu sikiera ta honesto cu pueblo y papia e berdad sikiera un biaha.

Ora mi a scucha Otmar Oduber ex Minister encarga cu Serlimar trata di saca su curpa for di acusacionnan haci contra su persona pa su ex colega di partido POR, Marisol Lopez Tromp, e ta purba saca su curpa usando mi nomber y e gobierno anterior.

Huurmento di e edificio na Pos Chikito pa Otmar pa Serlimar, no tin nada di haci cu mi persona, ya cu e contract cu DTI tabatin pa uso di e edificio aki tabatin cu e sponosr di Otmar, a caduca y mirando problemanan serio cu sindicato tabatin pa salud di e trahadonan, a busca y haya un solucion mas apropia pa acomoda DTI.

Ora cu Otmar Oduber a bira Ministrer di Serlimar, un di e prome cosnan cu el a haci ta di trata di anula e contract cu DTI pa su edificio nobo pa asina obliga e departamento aki bin bek Por Chikito pa asina su sponsor su contract por sigui.

E caso aki bay Corte y Otmar a perde e caso aki y DTI a keda den e edificio nobo y e ora Otmar a keda cu e problema cu loke el a priminti su sponsor e tin cu cumpli cune, esta di huur e edificio na Pos Chikito.

E ora Minister Otmar e tempo ey a bin cu e briyante idea di hujur e edificio pa pone un departamento di Serlimar den e luga aki pero te dia di awe ningun hende sa kico ta pasando den e luga mientras cu Serlimar mester paga miles di huur pa luna, c’un placa cu e compania aki no tin.

AVP na varios ocasion a denuncia e huurmento aki, e forma cu Minister Otmar a acomoda su sponsor cu e contract di huur pa e edificio aki y riba dje a dicidi di bay cumpra cantidad di truck nobo pa Serlimar, mientras cu e compania tabatin trucknan cu ainda tabata den bon condicion u cu awor ta para ta frustia y bay perdi.

Serlimar no tabatin placa, caminda na dos ocasion Minister Otmar a bin Parlamento pa haya fondo adicional di 6 miyon florin pa salba Serlimar pero awor e actual Minister Marisol ta bisa c ue compania ta practicamente failliet.

Hinca Benny su nomber den e asunto aki ta simplemente un intento pa cambia rumbo di e desaster di e acusacionnan aki cu Minister Marisol a dirigi contra di su persona ya cu Otmar a perde un caso den Corte riba huurmento di e edificio aki pa DTI y despues a inventa e huurmento di e edificio pa Serlimar, mientras cu Serlimar tabatin su propio edificio na San Nicolas pa cual no mester a paga huur ningun momento,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.

