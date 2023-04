Diabierna merdia, Corte di Husticia a dicta sentencia den caso Avestruz. Den sala di Corte tabata presente Benny Sevinger, F.Abath, P.Susebeek, F.Every, E.Biemans, C.Harms, C.Mansur, N.Nunjez, E.Werleman y M.Winterdal. Ta asina cu M.Arends y R.Richardson no a presenta. Abogado a informa Hues cu pa motibo medico nan no a presenta.

MAS NOTICIA por a compronde cu cinco sospechoso esta: Biemans, Winterdaal, Richardson, Every y Abath a wordo declara liber. Ta asina cu ayera mes, diferente di e acusadonan, entre otro Benny Sevinger, Sussebeek, Arends a apela di biaha.

EXIGENCIA FISCAL

Na November 2022, Fiscal a presenta su rekisitorio caminda a exigi pa declara E.Biemans liber.

Fiscal a exigi pa C.Harms, 100 ora di trabao pa comunidad y 25 mil florin di boet.

Pa Winterdaal, Fiscal a declar’e culpable pero no ta exigi castigo.

Pa M.Arends, Fiscal a exigi 3 aña di prison y 25 mil florin di boet.

Pa Every, Fiscal a exigi castigo igual na loke e tabata sera esta18 dia y 160 ora di trabao pa comunidad

Pa Richardson, Fiscal a exigi castigo igual na loke e tabata sera, 2 luna condicional cu 2 aña di prueba.

Pa Nuñez, Werleman, Mansur, Fiscal a exigi 2 aña di prison y 25 mil florin di boet.

Pa Abath, Fiscal a exigi 6 luna di prison, kitando e 31 dia cu e tabata sera

Pa Sevinger, Fiscal a exigi 5 aña di prison y 10 aña sin por ta politico.

Pa Sussebeek, Fiscal a exigi 4 aña di prison y cu e 1.3 Miyon dollar ta keda confisca.

SENTENCIA

Hues den su sentencia a bisa cu caso Avestruz ta relaciona cu otorgamento di terenonan erfpacht entre 2009 y 2017. Ministerio Publico ta sospecha cu amistadnan di Benny Sevinger a haya previlegio. Nan a haya terenonan erfpacht y bende esakinan pa sumanan halto.

CINCO SOSPECHOSO DECLARA LIBER

Hues a cuminsa cu Biemans y a bisa cu e ta haya cu mescos cu Fiscal, no tin ningun indicacion cu Biemans lo a cumpra Benny y tampoco Abath. A declara Biemans liber.

– Winterdaal: Hues a mustra cu Fiscal a exigi pa condena Winterdaal sin cu e ta haya castigo. Hues ta haya cu Winterdaal a wordo envolvi den caso Avestruz como director di un compania. Na opinion di Hues, Winterdaal tabata actua riba instruccion di Arends. Hues ta haya cu no por considera Winterdaal como complice. Hues ta haya cu Winterdaal no tabata sa cu Arends tabata haci malversacion y falsificacion. Pesey Hues a declara Winterdall liber.

– Richardson: Hues a reacciona riba e defensa cu lo tin persecusion politico. Segun defensa e partido den Gobierno kier hala esnan di e otro Gobierno un banda. Hues a bisa cu e no ta haya cu tin ningun indicacion cu Fiscal a haci persecusion politico. El a mustra cu ta via Landsrecherche a haya indicacion cu tin cosnan no corecto. Na opinion di Hues, e funcion di Richardson ta mesun cos cu Winterdaal. El a declara Winterdaal liber.

– Every: Hues ta haya cu no tin suficiente indicacion cu Every tabata complice di malversacion y a abusa di su funcion. Hues a declara Every liber.

– Abath: Hues a declara Abath liber di a wordo cumpra door di Biemans. Tambe Hues a declara Abath liber di lo a malversa placa y abusa di su funcion na DIP.

CASTIGONAN

– Harms: Hues a declara Harms liber di e acusacion di labamento di placa. Hues ta haya cu Harms a cumpra Benny como minister. Na 2013, Harms a haci donacionnan na fundacion di Benny y a haci peticion pa terenonan erfpacht. Hues ta haya cu Harms su intension cu e donacionnan tabata pa haya terenonan erfpacht. Pa cu e castigo, el a tene cuenta cu ta hopi tempo pasa. Hues a condena Harms na 80 ora di trabao pa comunidad y 15 mil florin di boet.

– Mansur, Werleman, Nuñez y Arends: Hues ta haya nan culpabel di a duna informacion falso pa haya terenonan erfpacht. Hues ta haya cu nan a malversa Gobierno. Hues a duna Mansur, Werleman y Nuñez na 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional Hues a fiha 3 aña di tempo di prueba cu a condicion cu nan no por haci peticion pa tereno di erfpacht den e periodo ey.

– Pa Arends, Hues a condena na 3 aña di prison y 50 mil florin di boet.

– Sussebeek: Hues no ta haya cu tin suficiente prueba cu Sussebeek a cumpra Benny pa materialnan. Hues ta haya cu Sussebeek a duna regalo na Benny door di e cura di heki y gym. Hues a bisa cu Sussebeek a haci esaki pa haya terenonan erfpacht. Hues tambe ta haya cu Sussebeek a laga placa di 1.3 Miyon Dollar. E placa ta producto di e tereno erfpacht cu a bende. Hues a condena Sussebeek na 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional. Hues como condicion special a stipula cu durante 3 aña no por haci peticion pa erfpacht. Pa loke ta e 1.3 Miyon dollar ta keda confisca

– Benny Sevinger: Hues a bisa cu e no ta haya Sevinger culpable di malversacion. Hues ta haya cu tin duda cu Sevinger a haci malversacion y a haci mal uso di su funcion como minister. Hues a bisa cu den tur casonan, Sevinger a aproba peticion y despues a manda pa DIP. Hues a mustra cu Abath a declara cu ora Sevinger aproba peticion, e ta considera esaki ta como un instruccion. Di otro banda e empleadonan di DIP ta mira esaki diferente. Hues a conclui cu e actitud di Benny no a contribui pa su amistadnan y cu Benny no tabata sa kico nan intension tabata. Hues a bisa cu e no ta considera e declaracion di Rojas creibel cu lo a hiba placa di Arends pa Benny.

Hues a declara Benny liber di a wordo cumpra door di Biemans. Na opinion di Hues, e ta haya cu Benny a wordo cumpra door di donacionnan cu a wordo haci na e fundacion. Tambe Hues ta haya Benny culpabel di a malversa placa di e fundacion pa paga pa viahe pa su señora.

Hues a declara Benny liber di labamento di placa. Hues a mustra cu Fiscal a pinta Benny como esun principal den caso Avestruz pero no ta asina.

Hues ta haya cu Benny a laga su mes wordo cumpra. Esaki ta crea un imagen malo pa Gobierno. Na opinion di Hues, esaki por spanta inversionistanan pa haci inversion riba Aruba.

Hues a condena Benny Sevinger na 1 aña di prison, di cual 6 luna ta condicional y 3 aña di prueba. Hues tambe a condena Benny Sevinger cu pa 5 aña e no por postula su mes como politico pa eleccion.

APELA SENTENCIA

Ta asina cu awe tardi mes, despues di e sentencia, abogado mr. Kock hunto cu Benny a apela e sentencia. Sussebeek hunto cu mr. Illes a apela e sentencia. Mr. Canwood a apela e sentencia di Arends. Por a mira cu Mansur a bolbe Corte pa hunto cu mr. Carlo apela e sentencia. Mr. Oomen tambe tabata den edificio hunto cu Werleman y Nuñez.