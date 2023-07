E parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a cuminsa su disertacion diaranson ultimo recordando con den campaña electoral di 2017, partido MEP a bisa cu nan conoce e materia fiscal y di finanzas bon y lo goberna sin medida. Esey ta loke nan a priminti y esey ta loke pueblo a vota p’e.

Sinembargo, e prome cos cu Gabinete Wever-Croes I a haci tabata exactamente lo contrario. A bin cu medida; a aumenta BAZV, a introduci BAVP y riba dje hisa e BBO despues hustificando nan mes pa e debe di proyectonan PPP, hustamente esunnan cu nos pais ta draai riba dje awe.

Sevinger a recorda coalicion durante e tratamento di e ley di BBO na Frontera cu ta danki na tur e medidanan cu nan a bin cu ne, e gobernacion di asignatura MEP-POR-RED y MEP-RAIZ a haya mas di 1.5 miyon florin.

A pesar cu no a laga nan bin parlamento pa vocifera nan preocupacion, gremionan a pasa e ultimo lunanan ta alerta riba e consecuencianan catastrofico di e BBO na Frontera. Nan a taha cu pueblo no por mas despues di a conoce aumento di tarifa di awa y coriente, di vivienda cu a subi cu 20% y cuminda a subi cu 37%.

Ora cu nan a pidi pa por haya restitucion riba tur compra, e gobierno aki no a duna nan oido. Esey ta pone cu e 7% extra cu nan tin cu paga riba forklift, reki y cups, nan ta bay pon’e riba e prijs di loke si nan ta bende y asina tur cos ta bira mas caro pa e consumidor. Y asina coalicion na Parlamento y na Cocolishi kier tapa solo cu un dede.

E ley aki ta bay trece 40 miyon extra di e 250 miyon cu ya ta hayando adicional durante ultimo seis aña. Parlamentario Sevinger a recorda con comercio a puntra gobierno ta cuanto mas na ta kere cu por saca for di e pueblo y cu lo yega e punto cu e ciudadano no lo por cumpra ni online, ni tampoco den tienda y pacus mas?

Sevinger: “Asina nos ta bay cay den un spiraal cu nos economia ta bay tranca. Tur hende a bisa esey, ta gobierno so no kier tende. Cana den pueblo y papia cu hende pa bo sa kico ta biba eyfo. Unda cu mi bay mi ta wordo puntra kico nos ta bay haci cu e gobierno aki. Pero hende no ta papia pa miedo di persecusion.”

E parlamentario di AVP a culmina bisando cu e siman aki Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta bolbe hunga comedia bisando cu Hulanda ta dispuesto pa refinancia debe di Aruba a cambio di Rijkswet, pero cu ta Parlamento no kier esey. Pero ta e propio mandatario aki ta esun cu a firma no un, pero tres biaha y awo e kier tira culpa riba Parlamento.