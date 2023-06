Diamars mainta e miembro di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a hiba palabra pafo di sede di e partido na Playa pa bolbe vocifera nan disgusto y transmiti e disgusto di pueblo pa e rumbo cu e pais ta hibando. Specificamente a papia di e propuesta di ley pa BBO na frontera cu den e proximo dianan lo ta tratando den Parlamento. Segun Sevinger, Gabinete Wever-Croes ta haci costo di bida na Aruba impagabel y ta haci nada pa alivia e situacion.

Sevinger a splica cu unda cu bo bay rond di nos isla, tur hende ta papia di e mesun cos y esey ta cu no por biba mas. Seis aña despues cu gobierno a priminti cu e crisisheffing lo ta temporal, ainda e t’ey y ta sigui hacie mas pisa pa e ciudadano. Mientrastanto, Gabinete Wever-Croes no ta dispuesto pa corta ni den su gasto di personal, ni den loke ta paga na abogado, ni den biahamento, ni tampoco den e autonan cu nan ta core aden.

E tres gasto principal di famia ta utilidad, vivienda y comestibel, segun e parlamentario,y tur tres e gobierno aki a aumenta y no cu un tiki, pero cu mas di 30%. Di otro banda, ningun entrada a bay dilanti. A sigura cu nan tabata conoce e materia y tabatin e solucionnan, pero na luga di mehora, a keda sin hedge, a aumenta BBO y awo ta bin cu mas impuesto. “Nan ta castiga e pueblo cu mas di 100 miyon florin extra,” Sevinger a comenta.

Berdad tin inflacion, pero esey ta pa henter mundo, no Aruba so. Asina mes, haci compras na un supermercado na Hulanda ta mas barata cu na Aruba y nan salario ta mas halto. Bou di e excuus cu kier crea un level playing field den comercio, ta haci tur cos pa tur hende mas caro. Cu e impuesto nobo, gobierno lo haya 40 miyon florin extra pa aña; na loke Sevinger ta puntra su mes cu si 7% ta 40 miyon, e ora ey 100% lo ta 540 miyon y ciudadanonan na Aruba no ta importa 540 miyon florin pa aña.

E triki di e Gabinete Wever-Croes ta cu door di bin cu un impuesto nobo, ta aumenta obligatoriamente e omzet (entrada) di tur negoshi y riba e omzet ta bolbe cobra BBO. Parce cu e mas di 1 biyon florin cu e gobierno aki a haya desde cu nan a sinta no ta suficiente. E ciudadano tin cu puntra su mes ta kico el a haya a cambio di e 1 biyon florin ey. Acaso ta e un trapi na Colony?

Partido AVP, den su presupuesto alternativo, a mustra con Gabinete Wever-Croes por a corta facilmente sin trece mas sacrificio pa e pueblo; sinembargo no tin boluntad pa haci esey. Sevinger: “Nan sa cu nan dianan ta conta y esey ta e tristo realidad. P’esey no ta dispuesto pa corta ningun caminda” y ta enrikece y disfruta mas cu por tanten cu por. E parlamentario a conclui bisando cu e y su coleganan ta keda masha atento n a desaroyonan di e proximo dia, specialmente na e tratamento di e ley di BBO na frontera y lo haci tur loke ta nan alcance pa gobierno no sigui perhudica pueblo.