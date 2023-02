Siman pasa atrobe e señora aki ta sorprende tur hende ora cu el bin papia riba e caso di CITGO, caminda e mesun Evelyn y su primo Glenbert Croes den nan periodo den oposicion, a para dilanti porta di refineria y a grita cu ora cero a yega y cu refineria tin cu wordo habri.

Esaki na momento cu gobierno di AVP tabata trahando pa yega na un acuerdo cu pa habri e refineria, a firma un contract cu CITGO caminda den e contract aki, pa pueblo sa, tabatin un fondo cu ta data for di tempo di Lago, ora cu e refineria no ta existi mas, lo tin suficiente placa pa limpia e luga pa despues bin cu otro companianan riba e tereno aki.

E fondo aki a pasa di compania petrolero pa otro, tur cu a haci uzo di e facilidad di e refineria na San Nicolas, te cu el a yega turno di CITGO.

A informa y a yega na acuerdo cu CITGO cu si nan ta bay tuma over e refineria, nan tin cu tin e fondo tambe pa haci e tereno limpi ora nan tin cu bay y ta algo cu gobierno tras di gobierno a exigi esaki.

Glenbert Croes a bay para dilanti di PDVSA pa gaña pueblo cu ta su persona a logra pa habri e refineria pero MEP a drenta gobierno y a haya un refineria cu tabata den pleno recuperacion pa start e refineria.

MEP a haya un ‘mancamp’ cu ta cayendo den otro na e momentonan aki, nobo nobo pa contratistanan local cu lo mester a bay traha den e refineria y gobierno di mesun Glenbert y Evelyn a bin haya 800 trahando eynan.

Nan no a sinta ni un dia pero investigacion den futuro lo tin cu mustra, kico e hendenan aki a hinca den nan cabes, caminda e prome opdracht cu Evelyn a ordena como Minister Presidente, a pidi bufete di su tata, pa bay busca forma pa kibra e contract cu CITGO.

A gaña pueblo cu gobierno di MEP lo habri e refineria pero e prome decision cu e mesun gobierno aki a tuma, ta con por kibra e contract cu CITGO y loke a sosode tambe.

E forma con MEP a kibra e contract tabata facil bisando CITGO cu lo libra nan for di e responsabilidad di 350 miyon florin y CITGO cu ta un compania na Merca cu ta un compania cu tin cantidad di biyon di dollar a wordo libera di e suma grandi aki cu mester a sirbi pa limpia y drecha e tereno di e refineria.

Ta dificil pa kere cu Aruba zomaar ta entrega 350 miyon y cu zomaar Evelyn Wever Croes ta bisa su tata pa firma cu nos lo no haya nada for di CITGO pero riba un asunto asina, ta un investigacion tin cu tuma luga pa determina kico a pasa den e asunto serio aki.

Kico e hendenan aki a haya pa laga Aruba cay di un claim di 350 miyon y aki ta bon pa enfatisa cu e logro aki di e bufete pa cu CITGO, no a tuma luga pa poco placa y tur caminda cu bira ta scucha pueblo y caya ta papia cu minimo 10% a ser ricibi for di henter e proceso aki loke ta igual na 35 miyon dollar como pocket money pa por a cera e deal aki cu CITGO.

Si esaki no ta corupcion, si esaki Ministerio Publico no ta wak, anto no por bisa mas kico si nan ta wak pero tempo lo mustra berdad di e contract termina di CITGO,” Parlamentario Benny Sievinger a declara.