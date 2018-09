Benny Sevinger a viola su propio programa di gobernacion

Marisol Lopez-Tromp ta haya sorprendente cu ex minister Benny Sevinger di Infrastructura aparentemente awor kier haci manera cu e no a goberna y cu tur e hotelnan cu a wordo otorga e ultimo añanan ta Marisol Lopez-Tromp ta esun cu a hacie.

Na 2009 ora e gobierno di AVP a sinta nan a bisa hopi cla “no mas hotel, ni un camber mas. Nos kier moratorio”. Hasta tin mocion di Parlamento aproba riba e moratorio y asina crea un Aruba unda tin mas proteccion di medio ambiente y busca tambe e manera pa diversifica nos economia. Inclusive e tempo ey ex parlamentario y ex minister Juan David Yrausquin a bula for di baranca na Malmok pa mustra su disgusto cu lo a bin un hotel mas, e tempo ey Ritz Carlton, cual ironicamente Mike Eman mes a haci su apertura.

Pero ex minister Benny Sevinger no a worry cu e deseo di no mas hotel, al contrario, ora e periodo di gobernacion a caba tabatin 7 mil camber di hotel/permiso duna door di ex minister Sevinger. Es decir, desde cu tabatin un mocion na 2009 pa ningun camber mas, cu protestanan grandi contra e ultimo hotel, cual ta Ritz Carlton, a termina e periodo di gobernacion cu permiso duna pa 7 mil camber adicional. E actual ministernan di Infrastructura y Turismo, esta Otmar Oduber y Dangui Oduber a hayanan confronta cu esaki y ta bezig ta wak con nan por baha e cantidad di cambernan aki pa reduci e presion cu lo por tin riba nos comunidad pa e parti social, educativo, laboral, infrastructural y medico.

Bayendo mas den detaye, aña pasa (2017) ex ministernan Benny Sevinger y Mike de Meza na bispo di eleccion, dia 29 di augustus 2017, a firma pa compromete Aruba cu un hotel mas. Nan a firma pa un hotel di 350 camber y casino. Ta ministernan Oduber a negocia pa baha e cantidad di camber ten a 220 y a logra un hotel dim as calidad manera ta St. Regis.

“Si esaki ta e desaroyo cu bo ta kere aden, no bin trata awor aki di tira tur culpa di hotelnan cu ta bin of di hotelnan nobo den mi scochi como ex mandatario. Ami no tabata minister den e ultimo 9 añanan y mi por bisa cu loke e ministernan a bin topa ta 7 mil camber extra otorga. Cambernan cu si di berdad nan no tabata kiernan nan lo por a kita tereno for di nan, nan por a keda sin duna opcion, nan por a tuma diferente paso demostrando cu nan no kier mas desaroyo hotelero”, Marisol Lopez-Tromp ta declara.

Contrario na esaki ex minister Sevinger (kende por cierto ta bou investigacion pa su actonan coruptivo den otorgamento di tereno) en bes di para e desaroyo aki, manera e mocion di Parlamento ta indica, a prefera di bay sinta bek cu hopi di e desaroyadornan aki. En bes di baha cantidad di camber of kita tereno sin construccion, el a otorga extra terenonan y tin prueba di esakinan, cual Minister Otmar Oduber a presenta den Parlamento. Ademas el a dicidi di otorga mas camber yegando te na un cantidad di 7 mil y a permiti pa proyectonan bay mas halto.

Mirando e desaroyo aki, Marisol Lopez-Tromp ta considera incorecto cu cada bes cu tin un discusion riba hotel haci como si fuera cu tur e hotelnan aki ta el a otorganan. “E 7 mil cambernan aki tin nomber y fam y den e caso aki ex minister Benny Sevinger no por haci manera cu e no tin ningun responsabilidad den otorgamento di tereno. Tur loke ami den un pasado por a firma como minister, mi sa bon bon kico mi a firma, ma semper bay cu consehonan di departamentonan, ami no ta firma manera ex minister Sevinger bou di un palo para, anto mañan na e departamento bo no ta haya ningun documento of cosnan a desaparece te cu nan tin cu bay investigue. Den mi caso tur cos semper tabata haya conseho, gruponan y stakeholders tabata envolvi y Conseho di Minister tabata duna su aprobacion riba proyectonan grandi”.

Lopez-Tromp ta conclui bisando cu ex minister Sevinger no por haci manera cu e no tabata Minister di Infrastrucutra durante 8 aña y manera cu e no tabatin ningun responsabilidad den otorgamento di tereno. E mester para pa su maneho.

