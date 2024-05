Awe mainta Corte Superior a sigui cu e interogacionnan cu sospechosonan a pidi den e caso apelacion Avestruz.

MAS NOTICIA por a compronde cu Benny Sevinger a confirma declaracion di Curt Harms, cu el a haci donacion na Fundacion Curason Berde y cu Harms a pidi y haya tereno pa haci proyecto.

TESTIGO FOWLER NO A PRESENTA

Awe mainta mester a interoga e testigo Fowler den e apelacion di Benny Sevinger. Esaki lo mester a sosode via video conference pero Hues Comisario na Hulanda via video conference a informa Hof di Corte Superior cu Fowler no a presenta. Despues di dialogo den sala di Corte entre Hof, abogado mr. Illes cu tin e preguntanan pa haci y Procurador General, a keda palabra cu lo laga Fowler duna contesta riba e preguntanan via mail.



BENNY SEVINGERMerdia a sigui cu e interogacion di Benny Sevinger den e apelacion di Curt Harms. Abogado mr. Carlo acompaña pa un abogado femenino Hulandes van Kampen, kendenan ta representa Curt Harms, a haci preguntanan. Abogado mr. Illes tabata hunto cu Benny Sevinger. Ta asina cu mr. Carlo a haci e preguntanan. Despues cu Benny a hura, Hues a mustr’e riba su obligacion di papia e berdad. Pero como sospechoso, e por haci uso di derecho di silencio ora Benny sinti cu e ta perhudica su mes.

E abogado a mustra cu Benny a declara na Landsrecherche cu e como minister tin un rol importante pa economia di Aruba y a duna hopi tereno. Benny a splica den Corte cu e tempo ey, 2009, mundial tabata tin crisis y hunto cu Hulanda Gobierno a planea pa stimula economia. Den di dos periodo a stimula economia via sector priva. Benny a bisa Hof cu Gobierno a bin cu “one stop shop” caminda comerciantenan por bay y haya tur informacion y haci peticionnan. Abogado mr. Carlo a mustra cu Abath a declara cu Gobierno a intensiva dunamento di tereno pa sector priva pa proyectonan. Benny a bisa cu a ehecuta e plan Bo Aruba, caminda a realisa 108 proyecto y cu ainda tin proyecto andando. Benny a bisa cu di acuerdo cu e plan caminda hasta Hulanda tabata envolvi, a duna tereno pa comerciantenan inverti.

CURT HARMS A HAYA TERENO PA PROYECTO

Na 2010 a cuminsa cu e proyectonan. A sinta cu Curt y Lionel Harms pa traha un hotel den centro di Oranjestad, banda di ex Bon Bini Bazaar. Na 2010 Harms a bishita Promer Minister pa realiza proyecto pa un tereno cu el a haya for di Gobierno anterior pero tin problema. Gobierno a pidi Curt pa haci proyecto den centro di Oranjestad, e hotel.

A HAYA DONACIONNAN DI HARMS

Riba pregunta di mr. Carlo, Benny a bisa cu e no conoce e companianan Minero, Marlyn, Island Estates y no tabata sa cu nan a haci donacion na Fundacion Curason Berde, cu ta e fundacion di Benny pa campaña. Ariba preguntanan di mr. Carlo, Benny a nenga di a pidi Curt Harms donacion pa Fundacion Curason Berde.

Despues Benny a bisa cu el a wordo bisa door di Harms cu lo yuda den campaña pa eleccion pero no a papia di suma. Benny a bisa cu e unico manera pa yuda ta haci donacion na Fundacion Curason Berde. Abogado mr. Carlo a mustra riba declaracion di persona cu a bisa cu Benny tabata contra regularmente cuanto placa a drenta den Fundacion Curaso Berde. Benny a desmenti cu e tabata controla cuanto placa a wordo dona.

A PIDI HARMS DONACION

Hof a puntra si e grupo di campaña di Benny lo a acerca Curt pa haya donacion. Benny a confirma esey. Hof a mustra cu tin declaracion di Harms cu ta bisa cu tin yamada di parti di team di Benny pa haci donacion.

Na dado momento Procurador General a haci Benny pregunta riba sumanan di donacion na Fundacion Curason Berde. El a puntra si 10 mil florin ta hopi. Benny a bisa cu e no sa kico ta hopi. Benny a bisa cu den campaña ta bon bini.