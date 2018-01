Benny “Al Capone” Sevinger durante IPKO kier cuestiona gobierno di Aruba

Desde dialuna te cu diabierna ultimo tabata na Aruba Parlamentarionan di Eerste y Tweede Kamer di Hulanda, Corsou y St. Maarten. Hunto cu Parlamentarionan di Aruba esaki ta forma e reunionnan di IPKO, esta Interparlamentair Koninkrijksoveleg unda paisnan di Reino ta bin hunto pa trata puntonan di interes comun. Esaki sigur tabata un experencia pa parlamentarionan di e coalicion nobo y sigur a traha hopi riba e networking y a logra cera bon amistad cu politiconan Hulandes y asina traha e “brug” cu mensahenan y decisionnan den futuro cu lo mester cana di acuerdo cu interes general di Aruba. Un cos cu a cay den masha mal tera y te hasta un politico Hulandes a expresa “hoe durft hij dat” ilustrando cu hustamente e mafioso corupto di e gobierno anterior ta un di esunnan culpabel cu a destrui e pais aki. Benny despues di 27 di October 2017 no a yega trabao mas y su prome dia en realidad di trabao tabata diamars 8 di Januari na Hotel Hilton. Den e reunionnan aki cada pais ta biaha cu su Parlamento cu ta consisti tanto di parlamentarionan cu ta sostene nan gobierno pero tambe di oposicion. Tur pais den e contexto aki ta “uni” pa purba saca e miho resultado pa su pais. Sinembargo durante e reunion aki e sinberguensa cu ta esun number uno den tur e corupcionnan di tereno a pidi palabra y ta puntra cu boca grandi cu e kier sa di gobierno di Aruba kico ta e situacion di Venezuela splicando cu desde diadomingo a stop buelonan entre Venezuela y e islanan ABC pero di gobierno mes e no a ricibi informacion y no sa di nada. Sigur un pregunta ridiculo y fuera di tur contexto pero comprendibel si Bo tin 60 dia sin yega trabao, pues cu Bo no por ta na altura. Es mas, si di berdad bo tabata interesa pa sa y tabata yega Parlamento bo lo tabata na altura. Pues atende reunion di IPKO solamente pa pone Bo pais mustra malo esey kiermen cu bo ta un descarado. Un cos ta sigur e Hulandesnan a haya hopi informacion riba e corupcion cu a tuma lugar cu tereno y ta dispuesto pa duna tur asistencia den e investigacionnan.