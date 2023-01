Dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna splicacion di e logro grandi pa nos pais, esta cu a yega na un areglo mutuo, un ‘Onderlinge Regeling” y COHO no ta bin mas.

Siman pasa diabierna durante e conferencia di prensa cu a tuma luga na Sint Maarten, Premiernan di Aruba, Corsou y Sint Maarten hunto cu Secretario di Reino, Alexandra van Huffelen a anuncia cu e COHO a wordo bari fey mesa y no lo bin mas. Esaki ta un logro grandi, danki na e union y positivismo cu Corsou, Aruba y Sint Maarten a demostra. COHO ta wordo reemplasa pa e “onderlinge regeling” cu ta un areglo cu ta respeta e posicion autonomo di nos pais. Durante di e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica ampliamento tocante e beneficionan di e onderlinge regeling.

BENEFICIONAN:

Beneficionan di e “onderlinge regeling” ta Ownership, e responsabilidad y duna cuenta. Cu e “onderlinge regeling” aki ta mas cla ken ta responsabel pa ehecucion di e reformanan, y ken tin cu duna cuenta y na ken. Gobierno y Parlamento di Aruba ta esun cu na ultimo tin e palabra. Esaki no tabata e caso ora cu COHO tawata riba mesa. E tres personanan den COHO no tabatin cu duna cuenta na niun hende. Ta na Hulanda nan lo dicidi tur cos hasta si ta decisionnan cu ta toca Aruba. Aworaki cu e onderlinge regeling, e ownership, responsabilidad y ken ta duna cuenta, ta na Aruba mes. Esaki sigur ta hopi imporante.

PRINCIPIONAN DEMOCRATICO:

E “onderlinge regeling” aki ta cuadra mas den e framework legal di nos pais. E rijkswet di COHO lo a kibra e principionan democratico di nos pais manera indica den articulo 50:51 di Statuut. Parlamento ta mantene nan derechonan den representacion di pueblo como co-legislador y den nan funcion pa controla Gobierno. Nan no ta wordo mara na acepta ley ni maneho di antemano manera lo tabata e caso den un rijkswet. Esaki ta conta mescos pa Pueblo y por vocifera nan mes por medio di un eleccion sin cu politiek Den Haag lo por forsa Aruba pa ehecuta un plan manera nan tabatin e poder pa haci’e hasta si pueblo no ta di acuerdo y Gobierno por fiha su propio prioridadnan.

Gobernacion ta dinamico y tawata dificil pa acepta cu e COHO cu mester a bin pa 6 aña, mara un Gobierno pa asina tanto tempo, cu lo stroba un Gobierno pa ehecuta su reformanan na un manera responsabel y na manera cu e pais por carga sin por wordo obliga di duna prioridad na loke por ehempel Hulanda kier weita na prioridad cu por bay acosto di otro areanan di gobernacion cu merece e atencion publico.

ROL DI CAFT DEN COHO:

Cu COHO, CAFT lo a haya un rol mucho mas extenso y lo mester a supervisa tambe con reformanan ta wordo ehecuta. Esaki tabata un di e medidanan draconico cu nos a mira cu nan lo tabata por a bay aplica den caso cu si CAFT ta haya cu un pais no ta implementando e reformanan mucho lihe. CAFT tin un caminda pa cana pa loke ta supervision financiero pero COHO lo a dun’e mas caminda pa cana, cosnan cu hasta por tawata contradictorio na otro. Reemplasando e rijkswet di COHO cu e onderlinge regeling, ta elimina e rol ey di CAFT. CAFT ta sigui existi pasobra nan tarea ta supervision financiero y con e presupuesto ta wordo ehecuta.

ONDERLINGE REGELING TABATA PROPOSICION DI ARUBA NA JUNI 2022:

Desde Juni 2020, cu Aruba a wordo confronta cu e CHE despues e COHO, Gobierno a institui un comision, un ‘ambtelijke team’ di Aruba cu a keda traha constantemente bou di instruccion di Prome Minister pa keda na mesa irespecto di discucionnan pasobra ta asina so por negocia y sali for di esaki. Esaki a haci cu na Juni 2022 Gobierno a haci e presentacion na e bestuurlijk overleg di e alternativa cu e team di Aruba a traha pa bin cu un “onderlinge regeling” y no sigui cu COHO.

A traha e prome concepto y despues hunto cu Corsou y Sint Maarten a traha un concepto conhunto y esey e paisnan den Reino a entrega na Hulanda. Hulanda a haci preguntanan, haya su contestanan y a sigui negocia. Siman pasa diabierna na e reunion na Sint Maarten, a haya e resultado cu no lo sigui cu e COHO y ta bay sigui cu e “onderlinge regeling”.

“Di awor padilanti nos lo sigui traha constructivamente den e relacionnan den reino y e proceso pa ehecuta e reformanan, pasobra e reformanan ta pa haci Aruba un pais mas fuerte y resiliente pa si cualkier otro crisis bati na nos porta nos lo por sali mas lihe afor sin tanto problema manera nos a haya cu Covid. Pues e reformanan ta continua pero e rijkswet di COHO no ta bin mas. Awor nos tin e maneho di e reformanan y kico ta e responsabilidad di Hulanda y di Aruba miho defini den e “onderlinge regeling”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.