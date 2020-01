Beneficionan di come awacati

LifeStyle: Investigadornan di universidad di Pensilvania a informa cu awacati ta un di e 6 alimento nan natural cu por baha e cholesterol “malo” y por percura pa e beneficio nan saludabel pa e curason segun “Journal of Nutrition”

Por a descubri cu ora persona nan incorpora awacati den nan cuminda tur dia, e ta yuda e LDL ( e cholesterol malo keda riba un nivel abou, mas abou e nivel ta miho pa bo salud.

Ta sugeri pa uza awacati den un manera saludabel den bo dieet, por use riba un pan bruin tosta, of den un sauce vegetariano “ puro berdura”

Awacati ta totalmente nutritivo bo por pone den cualkier cuminda di dia, awacati ta conoci pa su bon textura y su bon sabor. Awacati ta e ingrediente principal den guacamole, un sauce hopi conoci y gusta pa mayoria hende.

Awacati tambe a bira hopi popular den persona nan cu ta cuida nan salud. Mainta den un pan cu webo nan ta pone awacati, merdia den un salada nan ta come awacati. Awacati tin entotal 20 vitamina y mineral, y tur ta loke nos curpa mester aki nos ta menciona un algun di nan:

Vitamina K: 26% di e dosis diaramente redomenda Ácido Fólico: 20% di e dosis diaramente redomenda Vitamina C: 17% di e dosis diaramente redomenda Potasio: 14% di e dosis diaramente recomenda

Vitamina B5: 14% di e dosis diaramente redomenda. Vitamina B6: 13% di e dosis diaramente redomenda. Vitamina E: 10% di e dosis diaramente redomenda.

Vitamina A, B1 , B2 y B3

Tambe ta consisti di magnesium y hero.

Awacati tin 160 caloria, 2 gram di proteina y 15 gram di vet nan saludabel. Tambe awacati tin mas potasio cu un banana. ( 10% banana, 14% Awacati)

Tin hopi Fibra den e awacati, esaki por yuda cu Perdida di peso y e sucu den sanger, pa por regule mas hopi posibel. Tambe tin suficiente antioxidante cu ta proteha bo wowo nan.

Y ademas di tur cos, awacati ta facil pa hinca den bo dieet of bo cuminda nan diario.

Come awacati pa asina e yudabo reduci e chens pa cancer!

Bo por involucra awacati den siguiente manera nan:

· Salada di arroz cu berdura y awacati

· Hamburger cu awacati

· Galiña riba grill cu pan y den dje por hinca awacati

· Salmon cu awacati

· Pan cu webo y awacati

· Traha un salada di awacati hunto tomati ciboyo cilantro y tomati.

· Shrimp alfredo cu awacati

Y asina por keda menciona hopi cuminda cu bo por combina y pone e awacati aden.

