Bendemento informal ta afecta e comerciante cu si mester cumpli cu ley

Tin hopi plataforma pa comercio informal riba tecnologia online manera Facebook cu pagina manera , Vraag en Aanbod. Tin tambe otro comerciantenan informal, cu ta haci uzo di e tecnologia aki caba, pero di un forma cu no ta paga niun tipo di impuesto ariba dje. Sr. Ernst Mohamed, Presidente di Camara di Comercio ta splica

Tur compania cu ta inscribi, mester tin un number di Kamer van Koophandel. Aworaki SIAD ta bezig ta controla e paginanan aki, pero ta nos mesun leynan ta stroba e funcion pa sanciona e tipo di negoshinan aki, ya cu e hendenan no tin bevoegdheid pa drenta cas unda cu tin sospecho di esey.

Pero tin cu bisa cu nos mesun ley mes ta stroba e funcionnan pa por bin cu sancion riba e negoshinan aki, siendo por ehempel cu polis no ta autorisa pa drenta den un cas unda ta suppose cu esaki ta tumando luga, unda cu si ta e caso cu tin sospecha e ora mester duna na e ley luga pa por tuma accion.

Mester garantisa cu esunnan cu si ta paga belasting ta wordo proteha, anto tocante cu e pagina online aki na cuminsamento cosnan chikito so tabata intercambia pero esey no ta e caso mas,unda esaki por ta valido den caso cu un hende tin un cos di su propiedad pa bende manera un auto y ta haci un solo transaccion pero no keda haci negoshi riba e pagina, esaki mester wordo controla door di Economische Zaken of instancianan gubernamental.

Den caso cu un persona tin un negoshi permanente riba e sitio online aki, mester bin cu un ley unda cu nan tambe lo tin di paga impuesto y en caso contrario cu por haya un sancion. Tin caso puntual di esunnan cu ta cumpra auto barata na Hapon anto pa despues bende esaki riba internet sin belasting. E autonan aki no ta cumpli cu e rekisitonan legal pa core na Aruba y esey ta otro punto cu tin di menciona, anto doño nan di companianan di auto ta sinti e impacto riba esaki tambe. Hopi mas auto cu ta core otro banda di wiel, cu pa ley no ta cuadra cu realidad. Niun hende a stop e importacion di e autonan aki y e companianan grandi mes no ta bendiendo nan autonan.

Companianan virtual hasta cu un Logo poni riba internet , pero cu no ta un compania real estableci y ta stroba e comerciantenan, anto akinan KVK tin cu actua riba esaki. Sr. Mohammed a splica cu nan como Camara di Comercio no por haci nada cu esaki. Ta na grens ta unda cu mester ripara e situacion aki. Si ley ta prohibi pa core banda rechts, dicon no a stop esaki ora cu el a cuminsa, esey ta e prome. Pa di dos, ta na grens mester a stop e fenomeno aki. Si e persona ta paga su invoerrechten, legalmente nan por trece nan auto aden. Ta bon si nan ta trece pa nan mes, pero atrobe, pero no cu por trece 3 auto pa luna, anto eynan mester zorg pa esakinan ta wordo controla, e ora zorg pa e paga un porcentahe di nan ganashi riba impuesto.

Finalmente lo cual cu mester controla ta di prome cos pa tur negociante ta inscribi na Camara di Comercio y na Belastingkantoor. Y na grens lo mester cuminsa aplica leynan cu nos tin. Tin hopi ley cu ta proteha comerciante y ta proteha comerciante. Pero ta aplica nan ora ta cumbini. Of ta cumpli cu ley of no ta cumpli cu ley.

Sr Mohamed a bisa tambe cu mester habri un caso y cuminsa investiga tur hende cu no ta cumpli cu ley comercial, laga e Afpakteam traha ariba esaki. Arubiano mester tuma na cuenta como comerciante pa ta consciente cu internet ta e era nobo cu a lanta. Exclusividad ya no ta bay mas, tin mas opcion, unda mester cuminsa bira mas creativo pa bo productonan unda cu semper ta bay tin un opcion pa haya exito.

Antes tabata tin Venezuela cu tabata trece nan productonan, y ora cu a cera su grens, mester a bin cu otro opcionnan. Semper mester keda busca un opcion b como ciudadano y como comerciante tambe,caminda cu internet y tecnologia di e futuro e ta bin pa nos tur. E ta bira mas lihe, e ta bira mas grandi e ta bira mas sofistica. Tabata tin discusionnan unda cu mester busca solucion pa gruponan den futuro.

Pero si wak kico inteligencia artificial ta haciendo, aki poco tempo no mester traha mas, ya cu ta robot lo haci tur cos pa nos. Por compronde cu hopi hende kier cosnan facil, y esey ta haci hende nervioso.

No tin prohibicion pa importa auto di Hapon, unda cu Douane no por stroba e importacion, pero si mester por traha gelink cu Belastingkantoor.

Dos aña pasa tabata tin e influx di Venezuela tabata bin cu hopi producto di ayanan pa bende na Aruba y pa nan bay cu e cen. Mester tin un ley pa proteha, mester sigui e ley. E ora e trabao di Douane ta bira mas facil. Ora cu e paga e invoerrechten, e trabao di Douane a caba, segun Sr. Ernst Mohammed.

