Bendemento di Cuki di Pasco pa recauda fondo pa yuda nos muchanan den necesidad

E preparacionnan ta tumando luga pa Diasabra awo 12 di december Aruba One Happy Island Lions Club presenta su “Jingle Bells Charity Drive” na Plaza Betico Croes den Rumbastraat. Un obra caricativo cu lo inicia for di 1 or di merdia te cu 6 or di atardi, e Leonnan contento lo ta na Plaza Betico Croes den Rumbastraat pa recauda fondo pa muchanan di famianan den necesidad. Den e situacion dificil cu hopi hogar ta pasa aden, ta e muchanan ta esnan cu mas ta wordo afecta. Nos tin cu corda cu muchanan tin sentimento y como mucha bo ta desea di haya un regalo y hopi bes e presupuesto di e famia di menos recurso no tin e espacio aki. Aruba One Happy Island Lions Club cu sosten di comunidad kier trece e alegria y sonrisa pa nos muchanan pasobra tur mucha merece un regalo. Durante e Jingle Bells Charity Drive tambe lo tin na benta saco cu dushi cukinan decora cu e tema di pasco.

Radio 92.3 FM Latina, lo transmiti al estilo radiothon y anima e evento cu musica di pasco y asina invita e comunidad pa yega Plaza Betico Croes, Rumbastraat pa haci nan donacion. Tambe lo por cumpra tapaboca cual ta obtenibel den tur size. Un invitacion na comunidad, companianan y nan trahadornan pa haci un coleccion y bin deposita esaki diasabra awo. Tur ta yuda pa alegra nos muchanan den necesidad.

Por haci donacion tambe na cuenta di Arubabank 6005880190 Aruba One Happy Island Lions Club menciona Jingle Bells Charity Drive.

