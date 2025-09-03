Diaranson atardi gerencia di Masnoticia.com y Mas FM, tanto Norben Giel como director y Lyonel Dirksz como e stantion manager di e empresa a bay bishita Benchie Pick cu ta director di La Moderna unda Benchie a cumpli 80 aña di edad a bay salude pa cu su cumpleaños y gradicinan tambe como ta oyente di Mas Fm ya cu den La Moderna ta 105.1 ta claba henter dia.

Entrevista cu Lyonel Dirksz



E prome cu ta yega y e ultimo cu ta sali, manera bo drenta La Moderna situa den Caya Betico Croes, Caya grandi ta Benchie bo ta mira y despues su personalnan ta atendebo.

Benchie ta e yiu chikito yiu homber di Chiepi Chiepi tine, el a keda contento cu e bishita. E di gradecido y contento. Un legado masha grandi unda tata a cuminsa cu e negoshi y despues el a sigui cune. Benchie di nada ta facil den e bida ki, trahando bo ta bay dilanti. Benchie a bisa e kier yega 100 aña di edad, y e lo sigui traha asina mes. Maske cu e no por core auto mas e ta yega trabou pa traha.