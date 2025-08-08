Internacional Farandula: E morto di Breyner López, tata di e artista urbano Beéle, a keda confirma riba medionan social dia 7 di augustus. Aunke e cantante no a post riba su medionan sosial, “Dimelo King” tabata responsabel pa informa su siguidonan.

“Ta informa cu Breyner López, tata di e artista Beéle, a kaba di fayece di un atake di curason. For di e plataforma Dimeloking, nos ta comparti nos solidaridad den e tempo dificil aki,” el a declara.

Asina tambe a bin haya sa cu Breyner López tabata den e Clinica Portoazul na Barranquilla, Colombia. Te awor, Beéle no a duna comentario riba e morto di su tata.

E ultimo video graba p’e tata di Beéle a keda revela riba medionan social. El a pidi su siguidonan pa yudansa pa pone speed bump riba un caya di Barranquilla.

“Bus, auto y brommer ta bin aki. Nos ta bay tene un bingo pa recauda fondo, y nos ta bay cerca comerciantenan local pa recoge regalo. E idea ta pa pone cuater pa seis polis drumi abou (speed bumps), ta p’esei mi ta trahando e video aki,” el a splica algun dia pasa.

Den e mesun video ey, hendenan a manda nan mensahenan di despedida pa Breyner López: “Mi ta spera cu e bingo aki sosode, ta boluntad di Sr. Breyner na beneficio di su blòki,”