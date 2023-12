Cuminsando e proximo aña escolar/academico mas o menos 120 studiante di Hulanda y di e

islanan Caribe Hulandes lo haya un beca pa haci un pasantia (stage) of intercambio di estudio

di seis (6) luna dentro di Reino.

E asina yama “Koninkrijksbeurs” di maximo 5900 euro mester conduci na menos “drop out” of

caso di cambiamento di estudio bou di studiantenan di Caribe den enseñansa superior (“hbo”

of “wo”) na Hulanda.

Cada aña alrededor di mil studiante di nos islanan Caribe Hulandes (Aruba, Boneiro, Corsou,

Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba) ta cuminsa cu un estudio universitario (“wo”) of na nivel di

“hbo” na Hulanda. Investigacion recien ta mustra cu e studiantenan aki ta cambia di estudio

mas frecuente cu studiantenan cu a haci un “vooropleiding” na Hulanda. E cantidad di “drop

out” durante e prome aña di universidad tambe ta mas halto bou di e studiantenan Caribense.

Tin tres causa principal segun Nicolle Spellen, “Programmamanager” di Strategic Education

Alliance (SEA), un organisacion di diferente partner di enseñansa den Reino cu ta traha pa

mehora e exito di e studiantenan di Caribe.

“E idioma, e dificultad pa establece y custuma na

Hulanda y esun principal: escogencia robes di estudio.”

E studiantenan ta experiencia e transicion pa studia na Hulanda como uno grandi. Tambe nan

ta enfrenta problemanan practico manera haya un vivienda segun e Ministerio di Enseñansa,

Cultura y Ciencia di Hulanda (OCW). “Bo ta bin di leu y ta haya bo den un cultura

completamente diferente”, minister demisionario Dijkgraaf a comenta na NOS Radio 1

Journaal.

E beca nobo aki ta comparabel cu e “Erasmusprogramma” cu ta permiti e studiantenan pa

studia temporalmente na un pais Europeo. E programa di “Erasmus” sinembargo no ta permiti

e studiantenan haci un intercambio of pasantia dentro di Reino. E “Koninkrijksbeurs” si ta

permiti esaki. E ministerio di “OCW” a destina 600.000 euro pa esaki.

Tur studiante den Reino por beneficia di e beca; un studiante di Hulanda tambe lo por haci un

programa di intercambio na por ehempel Universidad di Aruba of di Corsou. Sinembargo e

meta di e plan ta principalmente pa e studiante Caribense tin oportunidad igual pa ta mas

exitoso den su estudio.

Door di haci un intercambio cortico na Hulanda, e studiante di Caribe por experiencia kico

kiermen studia na Hulanda, prome cu e dicidi di bay biba y studia eynan pa un temporada

mas largo.

WWW.EA.AW, WWW.PAPIAMENTO.AW, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA

Minister di Enseñansa demisionario Dijkgraaf ta spera tambe cu e beca lo facilita mas

studiante di Caribe pa sigui un estudio na un di e otro islanan.

Ta importante pa e studiantenan di Caribe adkiri e tipo di experiencianan aki, Dijkgraaf a bisa.

Tambe e ta hay’e importante pa e studiantenan bay bek nan isla, “paso e islanan tambe

mester di su hendenan jong y studia”.

E aña escolar/academico aki ta haciendo un prueba cu 25 alumno. E intencion ta pa 120

alumno participa durante e siguiente aña escolar/academico. Alumno/studiantenan lo tin te dia

1 di mei 2024 pa aplica pa e beca cu lo cuminsa na september 2024. Mas informacion tocante

e proceso di aplicacion lo wordo anuncia despues.

Mas informacion

Pa mas informacion por bishita e website di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ea.aw

y e website di Strategic Education Alliance (SEA) strategiceducationalliance.org.

Tambe por sigui e desaroyonan pa medio di nos pagina di Facebook of Instagram

@educationaruba.