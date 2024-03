For di 1 di mart, studiantenan di MBO/SBO nivel 3 y 4, HBO y WO den Reino por haci un peticion pa Beca di Reino. A realisa e beca como medio pa facilita intercambio di estudio y stage pa studiante dentro di Reino. Tambe e meta ta pa aumenta exito den estudio di studiantenan pasobra nan por purba un estudio den exterior di un forma accesibel cu e Beca di Reino.



E beca ta un incentivo di Strategic Education Alliance (SEA) y ta disponibel pa e aña academico 2024-2025 y 2025-2026. Pa cada aña tin espacio pa mas o menos 120 studiante pa participa den e programa.

Peticionnan pa Koninkrijksbeurs ta wordo trata via Rijksdienst Caribisch Nederland. Studiantenan cu kier entrega un peticion pa aña academico benidero por haci esaki for di 1 di mart via [email protected].

Pa mas informacion tocante e procedura di peticion bishita:

www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap/koninkrijksbeurs.

Pa mas informacion tocante e contenido di e areglo bishita:

Staatscourant 2024, 5652 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)